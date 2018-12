Suedia: Peste 300 de animale de companie se vor relaxa de Revelion la un hotel din Stockholm, departe de zgomotul artificiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorii de Anul Nou nu este una usoara pentru animalele de companie sensibile la zgomotul pocnitorilor si artificiilor, de aceea un hotel din capitala Suediei a creat o oferta speciala pentru ele, relateaza DPA. Peste trei sute de caini si sase pisici isi vor petrece noaptea…

- Cetatea Rasnov, Pestera Valea Cetatii si Dino Parc vor fi deschise 7 zile din 7 si in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou Primaria Orasului Rasnov anunta ca si la acest sfarsit de an, principalele obiective turistice raman deschise in perioada sarbatorilor de iarna, inclusiv in zilele…

- Câinii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mângâiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust, care a atras atentia ca sfatul promovat în ultimii ani potrivit caruia animalelor nu trebuie

- "Trei (dintre suspecti) au achizitionat si depozitat mari cantitati de substante chimice si alte echipamente in scopul de a ucide si a face rau altor oameni, printre altele. Daca infractiunile legate de terorism ar fi fost comise, ele ar fi putut face rau Suediei", a declarat biroul procurorului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca bugetarii vor avea zile libere si 24 si 31 d3ecembrie, ceea ce inseamna cate o minivacanta de 5 zile pentru Craciun si Revelion. "Am o veste buna pentru angajatii din sistemul bugetar. Se vor bucura de inca doua zile libere,…

- ZILE LIBERE. Minivacanța de Craciun și Revelion va aduce, insa, ore in plus de munca pentru romani la inceputul lunii ianuarie 2019, atunci cand cele doua zile vor fi recuperate. "Am o veste buna pentru angajatii din sistemul bugetar. Se vor bucura de inca doua zile libere, in preajma Craciunilui…

