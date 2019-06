Stiri pe aceeasi tema

- ”Urmeaza sa inregistrez in cateva minute aceasta acțiune la instanța” a spus avocatul. Familia maternala va cere anularea adopției Sorinei, incercand, astfel, sa impiedice și scoaterea fetei din țara. ”Parinții adoptivi și-au dat acordul ca fetița sa fie victima unei acțiuni violente, ceea…

- Un Boeing 737 Max apartinand companiei low cost Norwegian, caruia i s-a refuzat accesul in spatiul aerian german, a aterizat in Franta, scrie Le Figaro, citeaza digi24.ro.Avionul efectua un zbor de la Malaga, in Spania, la Stockholm, in Suedia.

- Partidul Social-Democrat suedez a castigat alegerile europene cu un procent de 25,1% din voturi, conform unui sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunea publica SVT, informeaza agentia EFE. Partidul Conservator vine pe locul doi, cu 17,6%, in fata formatiunii de extrema-dreapta Democratii…

- Suedia a anuntat joi organizarea, in iunie, la Stockholm, a unei reuniuni internationale pentru a discuta despre crearea unui tribunal care sa-i judece pe jihadistii care au luptat pentru gruparea Statul Islamic (SI) in Siria si in Irak, relateaza AFP.Olanda, Marea Britanie, Franta si Belgia…

- Formatiunea sa de centru-dreapta, Partidul Liberal, sufera in sondaje si s-ar putea vedea dupa alegeri in situatia de a ceda responsabilitatea formarii guvernului social-democratilor condusi de Mette Frederiksen. Si la ora actuala Rasmussen conduce un guvern minoritar care se bazeaza pe sustinerea…

- Suedia va redeschide ancheta cu privire la fondatorul WikiLeaks, Julien Assange, in legatura cu o acuzatie de viol, a anuntat luni procuratura de la Stockholm, transmit AFP, Reuters si dpa. "Am decis redeschiderea anchetei", a anuntat procuroarea adjuncta Eva Marie Persson, in cadrul unei…

- Danemarca organizeaza alegeri parlamentare pe 5 iunie, a anunțat premierul Lars Loekke Rasmussen, relateaza Reuters.Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Liberal de centru-dreapta al lui Rasmussen va pierde puterea în favoarea blocului de centru-stânga condus de catre Partidul Social…

- Cu ocazia recentei aparitii in Suedia a romanului "Solenoid", ICR Stockholm, in colaborare cu editura Albert Bonnier si Casa de Cultura a orasului Stockholm (Kulturhuset) prin programul Scena Internationala a Scriitorilor, organizeaza lansarea volumului, urmata de o discutie intre scriitorii Mircea…