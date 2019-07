Suedia nu va semna Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia nu va ratifica Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare, dar va solicita statut de observator, a anuntat vineri ministrul de externe Margot Wallstrom, invocand absenta unei definitii clare a armelor vizate de text, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.Tratatul, aprobat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova si Washingtonul "au dispus ca ministrii lor de externe tari sa inceapa consultarile" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informeaza AFP. "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui…

- Guvernul a aprobat joi, hotararea privind compatibilitatea electromagnetica și punerea pe piața a dispozitivelor radio, aceasta stabilind inclusiv o raportare periodica, la solicitarea ANCOM, a rezultatelor masuratorilor de radiații electromagnetice neionizante, anunța MEDIAFAX.Citește și: Andrei…

- ''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia…

- Rusia este suspectata ca efectueaza in secret teste nucleare și, prin urmare, incalca Tratatul pentru interzicerea totala a experiențelor nucleare (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat Robert Ashley, șeful U.S. Defense Intelligence Agency, potrivit The Wall Street Journal. „Statele…

- Riscul ca armamentul nuclear sa fie folosit n-a fost niciodata mai mare, de la Al Doilea Razboi Mondial și pana acum, a spus un expert in securitate din ONU, marți, subliniind ca proliferarea acestui tip de arsenal este o problema „urgenta”, și facand apel ca lumea sa o ia mai in serios, potrivit euronews.com.…

- Oficialul de la Moscova a tras aceasta concluzie dupa ce a aflat ca SUA ar avea deja in Europa anumite instalatii, specifice pentru utilizarea armelor nucleare, scrie adevarul.ro. „Din pacate, unele state dependente de SUA se prefac ca nimic nu se intampla sau pur si simplu se tem chiar si sa-si imagineze…

- Directorul Departamentului de Neproliferare si Control al Armelor din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova, Vladimir Ermakov, sustine ca odata cu dislocarea armelor nucleare in Europa, Statele Unite ale Americii se pregatesc si sa le aplice.