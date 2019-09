Stiri pe aceeasi tema

- SUEDIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Preliminariile EURO 2020 continua astazi cu o noua runda de partide interesante, inclusiv din grupa Romaniei, unde vom urmari atent duelul dintre Suedia și Norvegia. SUEDIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Spania, echipa care ne-a…

- Reprezentativa Romaniei si selectionata Maltei sunt la egalitate, scor 0-0, la pauza meciului de la Ploiesti, contand pentru grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit news.roIn minutul 11, un gol marcat de Razvan Marin a fost anulat pentru ofsaid. In grupa F se…

- Preliminariile EURO 2020 continua astazi cu o noua runda de partide interesante, inclusiv din grupa Romaniei, unde vom urmari atent duelul dintre Suedia și Norvegia. Spania, echipa care ne-a rapus joia trecuta la București, 2-1, joaca azi pe teren propriu contra Insulelelor Feroe, in timp ce un alt…

- Romania a fost avertizata ca, daca incidentele se vor repeta, risca enorm. In Malta, fanii "tricolorilor" au lansat scandari xenofobe, au aprins torțe și s-au ciocnit cu poliția la stadion. Semnal de alarma tras de FRF: avertisment TERIBIL Joi, pe Arena Nationala, ultrașii au repetat…

- Astazi se disputa a cincea etapa din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Primul joc incepe la ora 19:00, iar celelalte opt partide debuteaza de la 21:45. Tot azi se joaca și meciurile din Grupa F, unde se afla și Romania. Astfel, Insulele Ferore vor da piept cu Suedia, iar Malta se…

- Sfarșitul lunii august a fost unul nefast pentru fotbalul romanesc, daca stam sa ne gandim ca CFR Cluj, deja calificata in grupele Europa League, nu a reușit sa repete evoluția excelenta de la Glasgow și in returul cu Slavia Praga, ratand astfel participarea in Liga Campionilor, iar FCSB nu a reușit…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. Tot in Grupa F, Insulele Feroe – Norvegia 0-2 si Spania – Suedia 3-0. „Tricolorii” au deschis scorul rapid prin Pușcaș (7). Tot atacantul care joaca in Italia a majorat diferența (29). Chipciu (34) a prins…