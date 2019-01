Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat suedez, Stefan Löfven, se confrunta vineri cu un vot în parlament în încercarea sa de a fi prim-ministru si forma un nou guvern, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Acest vot de încredere vizeaza sa puna capat unei perioade de patru luni de…

- Partidul Liberal al Suediei a votat de asemenea in favoarea revenirii liderului social-democrat Stefan Lofven in functia de premier, post pe care acesta l-a detinut pana la alegerile de anul trecut, in urma carora au rezultat un peisaj politic foarte fragmentat si un blocaj intre principalele doua aliante…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara ca ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, va fi adoptata vineri intr-o noua sedinta de guvern. "Maine vor adopta ordonanta.…

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat vineri ca il va propune din nou pe Stefan Lofven, liderul social-democratilor, pentru postul de premier, precizand ca parlamentul va trebui sa voteze asupra propunerii sale la inceputul lui decembrie, informeaza agentia de presa dpa. Andreas…

- Liderul conservatorilor suedezi Ulf Kristersson a afirmat luni ca va cauta sa obtina aprobarea pentru formarea unui guvern minoritar din care sa faca parte Partidul Moderat si crestin-democratii, transmite Reuters. ''Am ales sa merg inainte in pofida riscului evident ca acest guvern nu va fi…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat luni ca il va propune in functia de premier pe liderul conservatorilor, Ulf Kristersson, votul in legislativ urmand sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza dpa. Norlen a precizat ca ii va propune in mod oficial lui Kristersson…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a renuntat luni la formarea unui guvern, ceea ce prelungeste perioada de incertitudine de aproape doua luni de la alegerile parlamentare din Suedia, care au avut un rezultat neconcludent, transmite Reuters. ''In lumina raspunsurilor…