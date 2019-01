Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Verzilor din Suedia si-a anuntat duminica sustinerea pentru revenirea liderului social-democrat Stefan Lofven in functia de premier, post pe care acesta l-a detinut pana la alegerile de anul trecut, din care au rezultat un peisaj politic foarte fragmentat si un blocaj intre principalele…

- Partidele guvernului interimar din Suedia, social-democratii si Verzii, au ajuns vineri la un acord cu Centrul si cu Liberalii in vederea constituirii unei coalitii minoritare, in urma alegerilor legislative de pe 9 septembrie din care au rezultat un peisaj politic foarte fragmentat si un blocaj intre…

- Parlamentul Suediei a respins vineri motiunea cu privire la crearea unei coalitii guvernamentale formate din social-democrati si Verzi conduse de Stefan Lofven, ceea ce prelungeste criza politica de la Stockholm si face tot mai probabila convocarea unor alegeri anticipate, transmite Reuters. Motiunea…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat vineri ca il va propune din nou pe Stefan Lofven, liderul social-democratilor, pentru postul de premier, precizand ca parlamentul va trebui sa voteze asupra propunerii sale la inceputul lui decembrie, informeaza agentia de presa dpa. Andreas…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a scris, joi, pe Facebook, ca l-a votat pe Manfred Weber pentru a fi candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, pentru a se asigura ca cei 50 de milioane de cetateni care apartin comunitatilor de minoritati nationale autohtone au o voce puternica in PE.

- Deputații social-democrați botoșaneni au anunțat astazi ca au votat pentu aprobarea inițiativei legislative care prevede realizarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures.

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat luni ca il va propune in functia de premier pe liderul conservatorilor, Ulf Kristersson, votul in legislativ urmand sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza dpa preluata de Agerpres. Norlen a precizat ca ii va propune in mod oficial…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a renuntat luni la formarea unui guvern, ceea ce prelungeste perioada de incertitudine de aproape doua luni de la alegerile parlamentare din Suedia, care au avut un rezultat neconcludent, transmite Reuters. ''In lumina raspunsurilor…