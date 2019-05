Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a cerut sa fie testați pacientii sistemului englez de sanatate (NHS) care au primit produse din sange sau au beneficiat de transfuzii in anii 1970 - 1990 pentru a preveni mai multe decese. Decizia a venit dupa ce prim-ministrul, Theresa May, a promis sprijin financiar suplimentar pentru…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Nealie și Andrew Barker, din Auckland, Noua Zeelanda, se aflau intr-o calatorie de 14 luni prin Europa, alaturi de cei patru copii și o nepoata, cand au ajuns in Irlanda. Ei s-au cazat intr-o locuința inchiriata pe Airbnb, acolo unde au descoperit o camera de supraveghere ascunsa, care transmitea live…

- Justitia franceza a relansat urmaririle impotriva miliardarului rus Suleiman Kerimov, banuit ca a cumparat vile pe Coasta de Azur fara a declara sumele reale de achizitie si inculpat pentru complicitate la frauda fiscala agravata, a anuntat miercuri procuratura din Nisa (sud-estul Frantei), transmite…