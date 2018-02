Suedia: Directorii marilor grupuri denunta expulzarea imigrantilor economici din motive birocratice / Un muncitor calificat risca expulzarea pentru ca nu si-a luat suficient concediu

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte "high tech" despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The Telegraph, citat de news.o.

- Destinatia este mereu aceeasi, singurul lucru schimbat fiind itinerariul, care nu mai este vechea ruta balcanica, inaccesibila incepand cu anul 2016, ci o noua ruta care din Grecia, trece prin Albania, Muntenegru, Bosnia, Croatia si Slovenia. Un traseu inedit care, cu toate acestea, asa cum asigura…

- Volei Alba Blaj are un moral extraordinar dupa victoria dramatica obținuta in Champions League, 3-2 cu Mulhouse, in “thriller”-ul din Sala “Transilvania” din Sibiu, dar nu iși permite sa jubileze, intrucat o apasa un program infernal in perioada urmatoare. In plus a intervenit și accidentarea Marinei…

- Purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre, a declarat vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid „nu este absolut deloc niciun fel de pierdere” si afirma ca acesta a atacat PSD intr-un mod „suficient de josnic si mizerabil”.„A…

- O instanta din Franta a decis ca folosirea telefoanelor mobile de catre soferi in interiorul masinii este interzisa, iar sanctiunile pentru incalcarea deciziei ajung la 135 de euro, relateaza filala franceza a publicatiei The Local.

- Intr-unul dintre sfarșiturile de saptamana trecute, Spitalul Județean de Urgența Slobozia a intrat in zona crepusculara. Falia atemporala s-a deschis dupa ce firul scurt s-a inroșit instantaneu, managerul Mariana Iancu a declanșat Codul Rogvaiv de intervenție medicala la nivel inalt, șoferul a fost…

- Listele angajatilor CE Oltenia carora li se vor armoniza salariile vor fi gata in data de 10 februarie, dupa cum a anuntat presedintele FNME, Dumitru Pirvulescu. Pentru armonizarea salariala in CE Oltenia sunt alocate 24 milioane de lei, suma obtinuta in acest scop, in luna ianuarie.…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzatilor pentru corupere pasiva, savarsita prin estorcare de bunuri. Impreuna cu acesta, in judecata a fost trimis si un evaluator, in actiunile carora procurorii au retinut comiterea infractiunii de luare de mita.

- Un accident de munca stupid ce a avut loc la o societate comerciala din Cugir a dus la moartea unui angajat. Victima a ingerat din greseala o substanta pe care a confundat-o cu tuica si care i-a provocat decesul.

- Comisia Europeana a somat, marti, România si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pâna la sfârsitul saptamânii viitoare, în caz contrar urmând sa fie lansate

- Gabi Torje este tot mai aproape de revenirea in Liga 1, sub forma de imprumut de la Ahmat Groznai. Șefii lui Dinamo au negociat cu mijlocașul de 28 de ani, dar ACS Poli Timișoara spera sa-l deturneze, avand și sprijinul impresarului lui Torje, Cristea Opria. Cu toate acestea, Torje ia in cacul doar…

- Trei tineri risca ani grei de puscarie dupa ce au pradat o locuinta din orasul Floresti.Hotii au sustras din casa 440 de mii de lei si bijuterii din aur in valoare de aproape 20 de mii de lei. Din banii furati, unul dintre ei si-a cumparat un automobil.

- Numarul de locuri de munca din domeniul financiar a crescut semnificativ in 2018 fata de 2017, arata cea mai recenta statistica a BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, se cauta contabili, economisti, directori economici si analisti financiari.

- Trei jihadiste franceze sunt in detentie in Irak pentru aderare la gruparea jihadista Stat Islamic si isi asteapta procesul judiciar in aceasta tara unde risca pedeapsa capitala, a anuntat marti o sursa apropiata acestui dosar, citata de AFP. Cele trei femei au fost capturate dupa caderea orasului…

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Cei din zodia Rac discuta cu partenerul de viața despre economiile familiei, despre o posibila afacere in comun, sa faca astfel incat sa nu treaca pe langa ei o perioada buna din plan financiar. De cealalta parte, insa, iata care sunt zodiile care vor avea parte de o perioada tensionata!

- O avocata din Miami este mama pentru 1250 de copii. Este vorba despre copiii unor parinti care au venit ilegal in SUA si risca deportarea. Acestia au imputernicit-o pe avocata sa aiba grija de cei mici in cazul in care raman singuri.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale anunta ca s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstante necunoscute la Soroca. Conducerea institutiei informeaza ca, potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului, s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul mortii…

- Diego Armando Maradona (57 ani) nu vede cu ochi buni inlocuirea lui Eduardo Berizzo cu Vincenzo Montella pe banca Sevillei. Fostul mare internațional argentinian i-a atacat pe șefii formației din La Liga intr-un mesaj postat pe Facebook. "E o nebunie ca Montella sa-l inlocuiasa pe Berizzo. A avut rezultate…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) functioneaza cu un total de 9 grupuri energetice din 11 disponibile. Sorin Boza, managerul CEO, a declarat ca este o perioada propice pentru companie si este o cerere ridicata de carbune si de energie pe carbune. Sorin ...

- Peste o suta de agentii de turism, mai exact 107, au ramas anul trecut fara licenta de functionare, acestea fiind retrase de Ministerul Turismului. Culmea, pe lista se regasesc si firme pentru care licenta de functionare abia fusese eliberata in 2016. Pentru a nu mai intampina probleme in concediu,…

- Intr-o scrisoare semnata de 19 grupuri civice printre care Corupția Ucide, #REZISTENȚA, Inițiativa Romania, comunitatea Va vedem din Sibiu și #Insist, se cere medierea președintelui Klaus Iohannis in contextul adoptarii de catre parlamentari a modificarilor controversate la legile justiției. „Este o…

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat recent de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters…

- Doina Pana a vorbit pentru prima oara cu presa, dupa ce și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. „Oboseala e din orice poziție, într-adevar, din cea de ministru e la un moment dat cronica. Am cumpanit foarte mult, e o decizie grea pe care am luat-o.…

- Nereguli grave au fost depistate in activitatea mai multor agenti economici din Capitala. In urma verificarilor documentației de contabilitate și a produselor alimentare, polițiștii au constatat ca vanzatorii comercializau icre roșii in lipsa actelor de proveniența și de

- Șefii inspectoratelor de poliție din țara au fost convocați astazi intr-o ședința de lucru la Ministerul de Interne, informeaza Noi.md. La ședința prezidata de catre șeful-adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc și șeful Direcției Generale Securitate Publica, Marin Maxian,…

- Cinci eclipse si un traseu interesant al planetei Uranus. Sunt semnele care le indica astrologilor ca 2018 va fi un an al marilor decizii. Avantajati sunt ambitiosii, care vor avea echilibrul necesar pentru a realiza mari proiecte.

- Dupa ce s-au chinuit sa fie inclusi pe listele pentru parlamentare si au reusit sa câstige un fotoliu la Casa Poporului, unii deputati si senatori s-au razgândit si au renuntat la mandate. Vedem în materialul urmator ce motive au avut.

- Președintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponenților sai politici in viitorul an, iar șeful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-și negocieze funcția de șef al social democraților pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gușa. Consultantul politic mai susține ca premierul…

- Liceul Teoretic Nicolae Balcescu organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de muncitor, cu o norma de 0,5. Candidatii trebuie sa aiba studii liceale si vechime de 3 ani. Proba practica va avea loc pe data de 23 ianuarei 2018, ora 9.00, la sediul institutiei, Interviul va avea…

- Deși Dinamo a ratat șansa de a termina pe locul 5, loc de play-off, dupa 0-0 cu ACS Poli, conducerea clubului are in continuare incredere in Vasile Miriuța. Cand a fost numit pe banca lui Dinamo i s-a trasat ca obiectiv clasarea pe un loc de play-off pana la finalul anului 2017, dar conducerea echipei…

- Uli Hoeness a vorbit duminica in cadrul unei intalniri cu fanii despre politica de transferuri a campioanei Germaniei. Președintele a facut comparație cu PSG și a recunoscut ca Bayern nu are forța financiara a francezilor și nu poate face transferuri precum cele ale lui Neymar sau Mbappe. ...

- Varsta copiilor bolnavi ai caror parinti au dreptul la concediu medical si la indemnizatie va fi majorata de la 7 la 16 ani, printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului. ”In sfarsit, o veste buna de la Ministerul Sanatatii, care a reusit ca, in cinci luni jumate, de cand am vorbit prima data, sa rezolve…

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura – centrul local Iași a contestat in instanța o decizie a Curții de Conturi care a solicitat reverificarea tuturor dosarelor de plata a subvențiilor Șefii APIA Iași au spus ca ar avea asftfel prea mult de munca, dar nu au reușit sa-i induplece pe judecatori…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, i-a convocat pe sefii institutiilor de control. In perioada imediat urmatoare si pana la finalul anului vor avea loc verificari in ceea ce priveste calitatea produselor alimentare si nealimentare sau a serviciilor. Ciprian Florescu a declarat ca a cerut exigenta…

- Prețurilor la principalele produsele agricole pentru anul 2018 Președintele Consiliului Județean Cluj a inițiat, in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din cadrul lunii decembrie, un proiect de hotarare care vizeaza stabilirea preturilor medii la principalele…

- Durerea de genunchi poate sa fi provocata de probleme motorii, leziuni, artrita, dar si alte cauze medicale. Medicii sustin ca, in cazul in care durerile persista mai mult de doua saptamani, este bine sa facem o radiografie.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exprimat disponibilitatea Municipalitatii de a colabora cu Ministerul Sanatatii in vederea construirii, in curtea Spitalului Bagdasar Arseni, a unui nou...

- Europarlamentarul și co-presedintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE – R. Moldova, Andi Cristea, considera ca Uniunea Europeana pune, uneori, „hipercondiționalitați” R. Moldova, iar colegii sai din alte grupuri politice europene „s-au urcat cu picioarele pe R. Moldova”. Declarația a fost facuta…

- Eurodeputatul a spus ca, in ianuarie, Guvernul a folosit o ordonanta de urgenta, iar acum este utilizata "dictatura majoritatii parlamentare". El a adaugat ca CSM si peste 4.000 de magistrati au aratat ca modificarile "vor distruge autonomia puterii judecatoresti". "Comisia Europeana a cerut Guvernului…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) Mihai Visan, la conferinta "Eat Smart".

- La pas prin problemele birocratice ale Autostrazii Sebeș-Turda FOTO Asociația Pro Infrastructura a facut, la final de saptamana, o vizita oficiala pe șantierele loturilor 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda cu scopul de a radiografia stadiul acestor proiecte extrem de importante. "Pe lotul…