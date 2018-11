Suedia, controale la frontieră. Perioadă prelungită 'Exista in continuare o amenintare pentru ordinea publica si securitatea interna', au afirmat autoritatile. Suedia a introdus masurile in noiembrie 2015, un an in care a inregistrat 163.000 de cereri de azil, numar care a suprasolicitat resursele si capacitatea de cazare ale centrelor de primire si municipalitatilor locale. Alti factori care au motivat extinderea controalelor la frontiera au fost evaluarea serviciilor speciale de securitate Sapo privind riscul de terorism, precum si preocuparile privind modul in care sunt realizate verificarile la frontierele externe ale UE, potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

