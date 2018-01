Suedia: Autorul atacului cu camionul din aprilie 2017, inculpat pentru terorism Procurori suedezi au inculpat marti un barbat pentru terorism, tentativa de terorism si amenintare la adresa altor persoane in legatura cu atacul comis cu un camion furat in aprilie 2017 in centrul orasului Stockholm in care au fost ucise cinci persoane, informeaza dpa.



Rakhmat Akilov, un barbat de 39 de ani din Uzbekistan, a fost singurul suspect in acest caz, potrivit actului de acuzare.



Akilov a dorit "sa provoace teama in randul populatiei in general" si "sa oblige guvernul si parlamentul sa opreasca participarea Suediei la o misiune internationala de instruire in

