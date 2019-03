Documentul arata ca este probabil sa existe indivizi cu motivatii islamiste atat in Suedia, cat si in strainatate care au considerat in 2018 ca este ''justificat'' sa comita un atac terorist pe teritoriul suedez.



Ofensiva contra pozitiilor din Siria si Irak ale Statului Islamic a redus, totusi, capacitatea gruparii jihadiste de a planifica asemenea atacuri din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, indica raportul citat.