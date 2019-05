Suedia a prelungit controalele frontaliere până în luna noiembrie ''Acolo ramane o amenintare grava pentru ordinea publica si securitatea interna a Suediei'', releva o declaratie a guvernului de la Stockholm, data publicitatii dupa sedinta sa saptamanala.



Suedia a introdus aceste controale in noiembrie 2015, an in timpul caruia in tara scandinava s-a inregistrat un numar record (163.000) de cereri de azil, ceea ce a pus presiune asupra resurselor si capacitatii centrelor de primire a refugiatilor.



Ulterior, masura a fost prelungita de cateva ori.



