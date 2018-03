Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Facebook au scazut luni cu pana la 8,1%, cel mai mult dupa 2015, sub presiunea oficialilor americani si europeni care au solicitat companiei raspunsuri la informatiile ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica, care l-a sprijinit pe Donald Trump in campania electorala, a folosit…

- Romanii au preferat la inceput de an sa cumpere masini noi cu banii jos, evitand leasingul financiar sau operational. Circa 70% din masinile noi cumparate anul acesta au fost achitate inainte de a parasi showroom-urile. 0 0 0 0 0 0

- Bancile din Uniunea Europeana vor trebui sa puna deoparte mai multi bani pentru a acoperi noile credite care ar putea deveni neperformante (NPL), conform unei propuneri ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de Comisia Europeana, arata un document consultat de Reuters.

- In conditiile in care multe banci centrale nu reusesc sa isi atinga tinta de inflatie, unele au inceput sa se gandeasca la modificarea acestui instrument pe care il utilizeaza pentru a ghida economia, transmite Bloomberg.

- Bancile vor fi obligate sa iși regandeasca din temelii produsele, daca legea privind plafonarea dobanzilor va fi, pana la urma promulgata, releva un studiu realizat de KPMG pentru Asociația Romana a Bancilor. Creditele acordate populației vor scadea substanțial ca numar, iar unele banci ar putea renunța…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 680.152, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restanţe în…

- Banuit de furtul unor bani dintr-o locuința, identificat de polițiști La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat principalul banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, un barbat, de 38 de ani,…

- Murat Ulker, cel mai bogat om din Turcia, a anuntat miercuri ca s-a intalnit cu sefii a cinci mari banci pentru a renegocia datorii in valoare de sapte miliarde de dolari pentru compania sa, Yildiz Holding, care produce biscuitii Ulker, prezenta si pe piata din Romania. Intalnirea a avut loc…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Apple Inc este in discutii pentru un contract pe termen lung cu furnziorii ce i-ar putea livra cobalt pentru bateriile sale, conform Bloomberg care a citat surse din piata. Producatorul de iPhone cauta contracte pentru a cumpara mai multe tone metrice de cobalt pe o perioada de 5 ani sau…

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding achizitioneaza o participatie in valoare de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari) in Daimler AG, devenind cel mai mare investitor in producatorul auto german, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze

- Institutiile de credit au mentinut constante standardele de creditare pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri acordate populatiei si le-au inasprit marginal pe cele pentru creditele de consum, in ultimul trimestru din 2017, reiese dintr-un sondaj realizat de Banca Nationala…

- Grupul informatic american Apple Inc. poarta pentru prima data discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule…

- Semnul "Nu sunt acceptam plata cash" este ceva obișnuit in magazinele și restaurantele din Suedia, deoarece plațile se fac digital și mobil. Dar ritmul in care plațile cash au disparut aproape in totalite au ingrijorat autoritațile. O revizuire ampla a legislației bancare centrale care este…

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Bancile din zona euro nu reusesc sa se scuture de o mare greutate - creditele neperformante, care insumeaza aproape de o mie de miliarde de euro. Bilanturile contabile ale multor entiati sunt inca ciuruite de acest cancer, care afecteaza relansarea la adevarata capacitate.

- Citeste si: Bancile au acordat populatiei credite noi de peste 31 mld. lei in 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani Bancile au dat credite noi in lei si valuta de peste 72 mld. lei in 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani. In mod surprinzator, finantarea corporate a mers in acelasi…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, joi, la 2,07%, de la 2,06% miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Bancile europene se confrunta cu o problema importanta, care nu vrea sa dispara: credite neperformante (NPL) de 944 de miliarde de euro (1.170 miliarde de dolari), care impovareaza bilanturile lor, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg.

- Hotelul Semenic din Resita a fost scos la vanzare pe site-urile de imobiliare. ACTIVIMOB ROMANIA, societatea din Bucuresti care vinde proprietatea, cere de 1.900.000 de euro pe hotelul din centrul Resitei.

- ♦ Bancile mai au de recuperat fata de anul de varf, cand productia noua de credite depasea 103 miliarde de euro, cu circa 40% mai mult decat cea actuala ♦ Aproximativ 60% din creditele noi acordate de banci pentru populatie au mers spre consum. Populatia a luat de la banci…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Bancile centrale trebuie sa fie pregatite pentru a interveni si a contracara riscurile create de monedele digitale, precum bitcoin, care au devenit o "combinatie de bula speculativa, schema piramidala si dezastru ecologic", a apreciat marti Agustin Carstens, director general la Banca Reglementelor Internationale…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, noteaza Bloomberg.

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- Premierul Tudose a descoperit in multinationale si banci dusmanii masurilor fiscale: S-au inflamat niste multinationale. Daca bancile sunt nervoase pe chestia asta, eu va felicit. Poate o sa plateasca si ei impozite Alaturi de premier, in linia intai, s-a pus si proaspatul ministru de finante de atunci,…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- O românca a fost pacalita de o vrajitoare, în Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tânara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro, ca sa-i citeasca viitorul. Tânara stabilita în Italia a luat legatura…

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) va publica la sfarșitul lunii raportul privind planurile de lansare a unor euroobligațiuni, bazate pe impachetarea datoriilor suverane ale statelor membre ale Zonei Euro. Raportul a fost cerut de președintele BCE , Mario Draghi, și face parte din Inițiativa Obligațiunilor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record. Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Pe piata valutara interbancara…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- "2016 a fost un an record de vanzare a creditelor neperformante, de 2 miliarde euro. Trendul soldului de credite neperformante este de scadere. Zona de rata de credite neperformante e in scadere si se datoreaza vanzarii de credite neperformante pe care le realizeaza bancile. Mai exista cateva tari…

- Bancile din Romania au vandut credite neperformante de sub un miliard de euro, in 2017, aproape la jumatate fata de 2016, reiese din datele prezentate, miercuri, intr-o conferinta de presa, de Radu Dumitrescu, partener responsabil de suport in tranzactii in cadrul Deloitte Romania. "2016…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o strategie multianuala care a fost subiectul hotararii de guvern din 28 noiembrie 2016. Atunci s-a hotarat ca in anul 2018 sa fie alocate 2 mld. lei pentru Prima casa, iar in anul 2021 alocarea va scadea la 1,5 mld. lei", a spus Alexandru Petrescu, seful FNGCIMM,…

- Programul Prima casa, administrat de FNGCIMM, are o alocare de 2 miliarde de lei in 2018, in scadere fata de 2017 cand a fost de 2,5 mld. lei sau fata de 2016, cand bugetul pus la dispozitie de stat pentru acest program a fost de 2,94 miliarde de lei.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Municipalitatea vrea sa achizitioneze tramvaie cu fonduri europene. „Ziarul de Iasi" va prezinta, in exclusivitate, lista proiectelor prioritare si a celor de rezerva ce vor fi propuse de Primarie in cadrul axei de finantare unde Iasului i-a fost alocata suma de 58,3 milioane de euro - cea mai mare…

- Depozitele si disponibilitatile populatiei in banci au crescut in 2017 cu 15 miliarde de lei, in timp ce creditarea a inregistrat o crestere de doar 9 miliarde de lei, de la 113 miliarde de lei la 122 de miliarde de lei, potrivit datelor statistice publicate de BNR. Aceasta evolutie arata ca in…

- Sistemul bancar european are nevoie de 39,7 miliarde de euro pentru a implementa noile reglementari - cunoscute sub numele de Basel III - menite sa inlature orice indoiala cu privire la soliditatea...