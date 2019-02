Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision 2019 și-a desemnat caștigatoarea. Concursul internațional ajunge anul acesta la Tel Aviv, iar duminica seara a avut loc finala pentru desemnarea reprezentantului Romaniei la Eurovision. Deși Bella Santiago și Laura Bretan erau cele doua favorite, Ester Peony a convins juriul și publicul ca…

- Eva, o fetița de 10 ani din Romania, a ajuns in finala ”Suedezii au talent”, dupa o evoluție care i-a impresionat pe membrii juriului și a ridicat publicul in picioare.Ambasada Suediei la București a postat clipul cu Eva pe pagina oficiala de Facebook. Citește și: O eleva de liceu in…

- Ambasada Suediei din Bucuresti a publicat pe pagina de Facebook un videoclip in care apare Eva, o fetita de 10 ani, originara din Romania, care s-a calificat in finala „Suedezii au talent“. Eva a vorbit in fata juriului in limba ...

- Eva Jumatate, fetița de 10 ani a unor medici romani stabiliți in Suedia, a ajuns in finala concursului „Suedezii au talent”, dupa ce a impresionat juriul cu vocea sa și a primit un Golden Buzz. Videoclipul cu piesa cantata de ea, apoi momentul calificarii și bucuria familiei a fost postat pe pagina…

- Ambasada Suediei la București a reacționat promt dupa ce Donald Tusk a avut un discurs senzațional, in limba romana, la Ateneu. Ceremonia a marcat preluarea președinției Consiliului European de catre Romania, iar in discursul sau, Donald Tusk a pomenit despre senzaționalele parade ale lui Helmut Duckadam…

- Cel puțin o persoana este talharita, in fiecare zi, in timp ce alteia i se sparge casa ori mașina. Unde asta? Ei bine da, in București se intampla! Polițiștii susțin ca majoritatea atacatorilor sunt recidiviști, iar psihologii atrag atenția ca, adesea, mare parte din vina o poarta și victimele pentru…

- Evenimentul va costa Primaria si Consiliul Judetean Iasi peste 500.00 de lei. Iasiul va gazdui una dintre cele doua semifinale ale competitiei nationale pentru desemnarea formatiei care va reprezenta Romania la Eurovision 2019. Concursul va avea loc in 27 ianuarie 2019, la Sala Polivalenta din Iasi,…

- Dupa meciul caștigat de tricolore miercuri seara la Campionatul European de Handbal, Romania merge in grupa principala cu 4 puncte, la fel ca Olanda. “Tricolorele” pregatite de Ambros Martin au invins campioana Norvegia cu 31-23 și s-au calificat de pe primul loc in grupele principale. Germania și Ungaria…