Sue Ellen, din filmul Dallas, la 77 de ani. Cum arată, acum, actrița! Pe numele sau Linda Gray sau mai bine cunoscuta sub numele pe care l-a purtat in Dallas, Sue Ellen, este o femeie foarte activa la varsta de 77 de ani și arata impecabil chiar și la batranețe. In ciuda faptului ca a mai pus cateva kilograme și au aparut cateva riduri, Linda a imbatranit frumos. De curand, Linda a fost surpinsa de paparazzi, imbracata sport și cu un zambet larg pe chip. Se pare ca indragita actrița este la fel de frumoasa și de plina de viața, ca in zilele in care juca in alaturi de J.R. Ewing. Copilaria nu a ferit-o de probleme, a fost crescuta de o mama alcoolica și violenta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 68A Lugoj-Deva, in satul Cosava, comuna Curtea, informeaza ISU Timis. In incident au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea a ajuns in santul de pe marginea drumului. Potrivit ISU Timis,…

- Actorul Peter Donat a murit luni, la varsta de 90 de ani, in urma unor complicatii cauzate de diabet. Anuntul a fost facut de sotia actorului, Maria Donat. Peter Donat a murit in casa lui din Point Reyes Station, California. Acesta este cunoscut pentru aparitiile sale in cele sase episoade din celebrul…

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. A avut peste 80 de kg, iar acum a slabit 25 de kilograme și este mulțumita de trupul ei. Nu vrea sa se opreasca aici. Cu multa ambiție, cantareața…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. "Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma. (...)…

- Cea de-a șasea ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Marin” difuzata luni si marti, de la ora 20.00, la Antena 1, il aduce in fața telespectatorilor pe Nicolai Tand, celebrul bucatar maramureșean. Alaturi de Adriana Trandafir, Carmen Tanase și Catalin Oprișan, Nicolai se va ocupa de administrarea…

- Faceti cunostinta cu Paul Alexander, un barbat din Dallas, Texas, care a stat captiv în "plamânul de fier" mai bine de 60 de ani. Avea 5 ani când s-a îmbolnavit de poliomielita.

- Tabere gratuite oferite elevilor afectați de inundații de catre autoritațile din Vaslui. Elevii din județ ale caror familii au fost afectate de inundațiile din ultima perioada vor putea merge in tabere gratuite. Primarii vor fi cei care vor trebuie sa-i identifice pe copiii care ar putea merge in tabara…

- Ferial El Amin, cunoscuta drept Pamela, este dansatoare exotica si are o viata ce pare desprinsa dintr-un film: a devenit mama la 16 ani si a ramas vaduva la 24. Ea vine astazi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, pentru a-si impartasi povestea…