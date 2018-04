Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie, NIVEA MEN a lansat primul calendar al barboșilor, care a devenit o surpriza perfecta și pentru femei. Calendarul a fost creat in urma unei campanii de PR și digital care a debutat in 2017, odata cu lansarea primului ulei de barba de la NIVEA MEN, care le-a oferit barbaților o formula…

- SIVECO Romania, in parteneriat cu institutii prestigioase de cultura si personalitati ale societatii romane printre care Editura STEFADINA, Arhiva Nationala de Filme, Biblioteca Digitala a Bucurestilor, Consiliul National al Cinematografiei, Muzeul National de Istorie a Romaniei s.a. va lansa marti,…

- Evenimentul, intitulat “The Shoemaker”, creat și coordonat special de catre Catalin Botezatu, a avut loc la Armonia Avenue Oradea, in prezența a peste 600 de invitați. Intr-o atmosfera incendiara, explozia de culori, modelele extravagante și pantofii spectaculoși din colecția Benvenuti…

- Au trecut mai bine de 25 de ani de cand s-au incheiat filmarile serialului „Dallas”, insa fanii n-au uitat niciodata personajele mult indragite. Pe unele dintre ele am avut placerea sa le vedem in alte productii, altele au disparut pur si simplu de la Hollywood. Patrick Duffy e unul dintre aceia pe…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost prezent in Bacau, vineri seara, 23 martie, la un eveniment editorial organizat in Bacau cu prilejul lansarii carții „Un liceu, multe destine. File de monografie”, semnat de profesorul Paul Deboveanu și dedicat fostului liceu bacauan „Lucrețiu Patrașcanu”,…

- N-au nevoie de un barbat care sa le puna in valoare! Aceste staruri au demonstrat asta cu prisosința atunci cand și-au incheiat socotelile cu iubitul sau chiar soțul și nu s-au prabușit, dimpotriva, au inceput sa straluceasca mai puternic. Reese Witherspoon Actrița și-a debutat look-ul post-divorț…

- Actorul spaniol Antonio Banderas va da viata marelui pictor Pablo Picasso in cel de-al doilea sezon din zece parti al serialului ”Geniul: Picasso”. Nominalizat la premiile Emmy, Globul de Aur, Screen Actors Guild, serialul prezentat de National Geographic il aduce in atentia publica pe celebrul artist…

- Vladimir Putin este in criza de supraincredere. Voit sau forțat din dorința publica de a aduce ceva nou in campania electorala prezidențiala, Președintele Rusiei a mizat pe rapoartele super-optimiste ale militarilor sai și complexului militar – industrial reconstruit de catre vicepremierul grandoman…

- Sunt la curent cu cele mai recente noutați mondiale 24 de ore din 24, insa nu binele planetei le intereseaza, in mod special, pe aceste staruri. Ele sunt interesate de lucruri mult mai frivole, dupa cum singuri va veți convinge… Blake Lively Intr-un interviu oferit celor de la Variety, actrița a recunoscut…

- La primele concerte s-au numit Toxic Taboo. Apoi au vrut ceva mai simplu: „Implant” sau „Refuz”, dar a ramas Implant pentru Refuz. In cartea de curand lansata pe piata, „Rock in timpuri noi”, a doua din trilogia „Istoria ROCKului romanesc”, autorul Nelu Stratone le dedica doua pagini si noteaza:…

- Team17 și producatorul Adrian Lazar, fost angajat IO Interactive pana in 2015, anunța Planet Alpha, platformer 2.5D care imita stilul grafic al No Man’s Sky. Lansarea pe PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch va avea loc in acest an. The post Team17 dezvaluie Planet Alpha appeared first on ComputerGames.ro…

- Tentatia de a insista pe incidentele petrecute in strada sau pe holuri pot deturna atentia de la adevarata miza a congresului PSD. Liviu Dragnea si-a supus partidul unei „reparatii capitale”. Sau unei purificari. Ca sa nu spunem despaducheri. A fost eliminat orice posibil element perturbator. S-a produs…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader. CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile „Acces…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- Turcii dau navala in Cluj pe calea aerului. Ce condiții vor oferi la Istanbul VIDEO Unul dintre liderii aerieni ai globului, Turkish Airlines, vrea sa iși aduca avioanele de mare capacitate la Cluj, dupa introducerea zborurilor de linie spre Turcia. Negocierile sunt in curs de derulare, confom informațiilor…

- CSM București a caștigat partida contra lui Midjylland, scor 29-24, insa toata lumea a cazut de acord ca jocul "tigroaicelor" sufera. Helle Thomsen, antrenoarea bucureștencelor, nu concepe ratarea poziției secunde in grupa 1 principala a Ligii Campionilor. "Exista urcușuri și coborașuri in jocul unei…

- Aplicatia a fost finalizata si achitata in urma cu aproape doi ani, dar nu a fost pusa la dispozitia publicului larg decat pana recent. Cei interesati pot adauga inclusiv o fotografie la sesizare, urmand ca reprezentantii municipalitatii sa formuleze si un raspuns. Lansarea aplicatiei a fost anuntata…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad. Proiectul editorial…

- Nici macar sarcina nu le-a determinat pe aceste staruri sa strige din rasputeri ca ele și… partenerul lor vor deveni parinți. Mai mult, au pastrat secret – cel puțin o perioada de timp – numele barbatului cu care l-au conceput pe odorul lor. Rachel McAdams De cand s-a desparțit de Ryan Gosling, actrița…

- Cel mai nou autoturism din gama Skoda a fost lansat in cadrul unui eveniment spectaculos, pigmentat cu spectacole de magie și reprezentații culinare oferite chiar in interiorul noului Karoq. De intreținerea invitaților s-a ocupat Dan Fințescu și magicianul Magitot. Inconjurat de copii, chef…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal vineri, la Bruxelles, pentru a dezbate pentru prima data, in format de 27, bugetul comunitar dupa 2020 si iesirea Marii Britanii din UE, dar si pentru a discuta despre modalitatea de desemnare a succesorului lui Jean-Claude…

- Patru femei celebre din Romania, cu vieți active, dinamice, dar cu imagine publica impecabila au fost alese sa promoveze cea mai noua gama de ingrijire a parului, Moroccanoil Repair. Noua gama a fost lansata in cadrul unui eveniment ai carui invitați speciali au fost Franck Perez – Moroccanoil Art Director…

- Motto: „In fiecare zi ne batem joc,/ De pasari, de iubire si de mare,/ Si nu bagam de seama ca, in loc,/ Ramane un desert de disperare.” (Romulus Vulpescu) Luiza Radulescu Pintilie Legendele spun ca, demult, tare demult, in ziua de 14 februarie, fetele tinere și singure se ascundeau pe cele mai intunecate…

- Stilistul, designerul și fondatorul brandului de menswear IVY a lansat prima ei colectie de menswear, Intro. Irina Voinea, cunoscuta pentru colaborarea cu Smiley in materie de styling vestimentar, a lansat ieri prima ei colecție de menswear prezentata sub denumirea INTRO: o celebrare a artelor – poezie,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Conform proiectului SpaceX, mașina electrica se va deplasa spre Marte pe orbita heliocentrica. Racheta a fost lansata marți de la centrul spațial din Florida, la 22.45 (ora Moldovei). Dupa lansare, doua acceleratoare laterale ale noii rachete „Falcon Heavy" au aterizat concomitent…

- Elon Musk a anunțat ca cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy este gata de lansare la Centrul Spațial Kennedy. Potrivit miliardarului american, lansarea este programata sa aiba loc marți seara la 20.30 (ora Romaniei), scrie BBC News. Falcon Heavy este cea mai puternica racheta din lume, fiind…

- Oana Zavoranu a facut iarași declarații extrem de acide la adresa așa-zilor vedete din showbiz-ul romanesc și nu numai. Oana Zavoranu, care anul trecut a starnitv o adevarata isterie dupa ce a dat de pomana haine și bijuterii , este cunoscuta pentru faptul ca spune mereu ceea ce gandește, indiferent…

- Cel putin sapte militari turci au murit in ultimele 24 de ore in cursul ofensivei Ankarei impotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sangeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Imagini de pe platourile de filmare ale noului serial produs și realizat de Ruxandra Ion și interviuri cu doi dintre actorii din distribuția producției “Fructul oprit” se vor regasi in prima ediție a emisiunii “Povești COOL”, de la Happy Channel. Telespectatorii vor putea afla mai multe lucruri despre…

- Brother, anunta lansarea în România a unei noi generatii de echipamente laser monocrom. Seria L2000 reprezinta o continuare a gamei de succes destinata birourilor mici și medii si este alcatuita din 3 echipamentele multifuncționale cu funcții de imprimare, copiere, scanare și…

- "Ei bine, cred ca toata lumea stie acum... Am trei picioare. Sper ca ma veti accepta asa cum sunt, a scris Reese Witherspoon pe Twitter.Printre sutele de persoane care au comentat postarea actritei, s-a aflat si Oprah Winfrey care a transmis, la randul sau, un mesaj amuzant.“Iti accept…

- Lansarea luni, 29 ianuarie, in Carturești Luni, 29 ianuarie, de la ora 18:00 la Carturești Verona – Ceainarie are loc lansarea volumelor trilingve (germana, engleza, romana) publicate de Editura Kettler, Germania, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman. Inițiatoarea și coordonatoarea acestor serii…

- A reușit sa capteze atenția femeilor, înca de la difuzarea primelor clipuri de promovare ale serialului &"Fructul oprit&". Mai mult, chiar de la difuzarea primului episod al serialului, numarul admiratoarelor sale a crescut considerabil.

- Programata inițial sa aiba loc in luna decembrie, lansarea revistei de arta, cultura și civilizație „Reflex“ nr.7 – 12 (202 – 2017)/ iulie – decembrie 2017 a avut loc in ianuarie, sub motto-ul publicației, rostit solemn de redactorul șef, poetul Octavian Doclin: „…și ține-te de Banat“…

- Un pentagon amoros in showbiz! Sotul unei vedete este prins intre sotie, amanta numarul unu si amanta numarul 2! Au iesit la iveala stenograme dintre amanta numarul unul si sotul jucaus.

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, scrie realitatea.net.

- Programul National "Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitateldquo; continua in 2018, iar in luna ianuarie la Constanta sunt prevazute sase actiuni, in care reprezentanti ai Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, impreuna cu fosti sau actuali sportivi celebri, se vor afla in…

- Prototipul Audi-ului Q8 a fost surprins necamuflat de catre mai multi fotografi spion. Lansarea oficiala a ravnitului model de la Audi va avea loc in decursul anului 2018, dar pana atunci, deja face furori printre fanii care reusesc imortalizarea momentului pe timpul efectuarii ultimelor retusuri.…

- Daca v-ați uitat la serialul Dallas, cu siguranța trebuie sa o știți pe Lucy Ewing. Numele real al actriței este Charlene Tilton. Cea care in anii 80 ‘ innebunea numeroși barbați, cu statura ei minion și cu formele ei voluptoase, a ajuns la varsta de 59 de ani. In urma cu ceva timp, celebra actrița…

- Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Vorbim de actrița care a jucat-o din anul 1978 pe nabadaioasa Lucy Ewing din celebra familie de petroliști texani, pe numele ei Charlene Tilton. Charlene, in tinerețe Sex-simbol al anilor 80 Miniona și voluptuoasa actrița de altadata a ajuns la varsta…

- Denisa Tanase si-a schimbat look-ul, iar acum este blonda, la fel ca sora ei, Raluca. Artista s-a filmat in timp ce era cu vopseaua in cap la un salon de infrumusetare din Bucuresti, dar si dupa ce operatiunea s-a incheiat. Rezultatul ii place si chiar o prinde foarte bine. Surprins placut a fost si…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, in interiorul partidului, ca doreste restructurarea Guvernului. Iar printre cei vizați se numara soțul unei vedete, probabil cel mai monden ministru al Guvernului.

- La inceputul anului 2018 in Gagauzia va incepe sa funcționeze un Internet portal cu informații despre organizațiile neguvernamentale din autonomie și o baza cu datele de contact ale voluntarilor. Informația respectiva i-a fost comunicata portalului Gagauzinfo.MD de catre coordonatorul proiectului GAMCON…