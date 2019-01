Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura la Melbourne, un oras cu aproximativ 5 milioane de oameni, capitala statului Victoria, a urcat vineri pana la 42,8 de grade, insa in unele zone de la periferie s-au inregistrat temperaturi de pana la 46 de grade, informeaza agentia Bloomberg. La un moment dat, din cauza consumului ridicat…

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius, relateaza Dpa. La Port Augusta mercurul din termometre a indicat 48,9 grade, cu 0,7 grade mai mult decat temperatura cea…

- La inceputul saptamanii viitoare vremea va fi rece, iar temperatura maxima va fi intre -9 si 1 grad, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, precizand ca, noaptea de luni spre marti va fi cea mai rece din saptamana care urmeaza. In Capitala, temperatura nu va depasi 0 grade.

- Joi dimineata, biroul de meteorologie a emis o prognoza de 49 de grade Celsius pentru orasele Marble Bar si Pannawonica din regiunea Pilbara, cu doar doua grade mai putin fata de recordul de 50,7 grade Celsius inregistrat la aeroportul Oodnadatta din Australia de Sud in 1960. Termometrele indicau deja…

- Meteorologii au emis cod rosu de canicula in ziua de Craciun pentru cea mai mare parte a Australiei, unde temperaturile vor urca pana la 47 de grade Celsius in unele zone, cu 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza cotidianul The Guardian.

- Vremea s-a racit fata de intervalul precedent. A nins slab in zona montana inalta, mai exact in zona localitatii Borsa. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat. Pe DN 18 in Pasul Prislop, intre km 160 si 180, se gaseste depus, pe drum, un strat de zapada framantata care masoare…

- Vremea 27 noiembrie 2018 vine cu ploi, ninsori și lapovița in mai multe regiuni din țara. Cum va fi vremea pana la finalul lunii noiembrie. Vremea 27 noiembrie 2018 aduce vreme rece și din nou lapovița și ninsori in Transilvania, Moldova, Maramureș și Muntenia. In restul regiunilor sunt condiții de…

- Temperaturile maxime ale zilei se vor incadra intre 3 grade Celsius in nordul Moldovei și estul Transilvaniei și cel mult 7 grade Celsius in Banat și in zona litoralului, fiind posibile ninsori in aproape toata țara.