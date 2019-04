Sudan: Washingtonul sprijină "cererea legitimă" pentru un guvern civil O responsabila a Departamentului de Stat american a declarat marti ca Washingtonul sprijina "cererea legitima" pentru un guvern condus de civili, reclamata de sudanezi, in timp ce liderii militari de la Khartoum au rezistat pana in prezent la apelurile pentru transferul imediat al puterii, relateaza AFP. "Sprijinim cererea legitima a poporului din Sudan care reclama un guvern condus de civili si ne aflam aici pentru a incuraja partile sa actioneze impreuna astfel incat acest proiect sa avanseze cat mai repede", a declarat pentru AFP Makila James, responsabila a Departamentului de Stat insarcinata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

