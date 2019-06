Numarul doi al Consiliului militar de tranzitie, la putere in Sudan, a afirmat ca "lunetistii" au tras duminica asupra civililor si militarilor in timpul unui protest de amploare organizat pentru a cere transferul puterii, relateaza AFP.



La apelul principalii miscari de protest, zeci de mii de persoane au demonstrat la Khartoum si in mai multe orase din Sudan pentru a face presiune asupra generalilor care au preluat fraiele puterii in tara dupa destituirea si arestarea, in aprilie, a presedintele Omar Hassan al-Bashir.



"Exista lunetisti care trag asupra oamenilor" in apropiere…