- Belgia, Germania si Kuweit au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din provincia Idleb, din nord-vestul Siriei, au declarat miercuri diplomati citati de AFP. Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest…

- SUA si cinci tari europene au cerut joi o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Sudan, dupa lovitura de stat din aceasta tara care a dus la indepartarea de la putere a presedintelui Omar al-Bashir, au anuntat surse diplomatice, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a trimis o scrisoare catre Consiliul European, catre Presedintele Donald Tusk, in care solicita prelungirea termenului pentru Brexit la 30 iunie 2019. Reactiile membrilor Consiliului, in special Franta si Spania, au fost extrem de clare, reiterand pozitiile enuntate…

- Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia, membre europene ale Consiliului de Securitate al ONU, au respins marti, intr-o declaratie, decizia americana de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP. In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi…