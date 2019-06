Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul bilant provizoriu arata ca 60 de persoane au murit în urma dispersarii luni, din ordinul Consiliului Militar, a protestatarilor instalati în fata cartierului general al armatei de la Khartoum, a anuntat miercuri Comitetul Central al Medicilor Sudanezi,

- Ultimul bilant provizoriu arata ca 60 de persoane au murit in urma dispersarii luni, din ordinul Consiliului Militar, a protestatarilor instalati in fata cartierului general al armatei de la Khartoum, a anuntat miercuri Comitetul Central al Medicilor Sudanezi, citat

- Inceputa pe 6 aprilie pentru a cere plecarea presedintelui Omar al-Bashir, inlaturat de la putere cinci zile mai tarziu de catre armata, o adunare a mii de manifestanti a continuat apoi pentru a obtine transferul catre civili a puterii preluate de Consiliul Militar. Interventia de luni a fost ferm…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit marti cu usile inchise pentru a discuta situatia din Sudan, dupa represiunea sangeroasa a protestatarilor, soldata cu 40 de morti si dupa anuntul regimului militar de la Khartoum de a organiza alegeri in urmatoarele 9 luni, informeaza AFP potrivit agerpres…

- Peste 35 de persoane au murit și sute au fost ranite, arata noul bilanț al victimelor produse în cadrul operațiunii de ”dispersare” a protestului din fața sediului armatei din Khartoum, în Sudan, la ordinul Consiliului Militar, a spus marți Comitetul Central al medicilor sudanezi,…

- Liderii protestatarilor sudanezi au anuntat duminica suspendarea discutiilor cu militarii si au indemnat la intensificarea demonstratiilor care cer o putere civila, transmite AFP. "Suspendam discutiile cu Consiliul militar de tranzitie", a declarat un purtator de cuvant al organizatiilor…

- Liderii UE au convenit joi sa amâne Brexit-ul pâna la sfârșitul lunii octombrie, cu o revizuire în iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.Donald Tusk, președintele Consiliului Europei, a declarat pe Tweeter, ca se va întâlni acum premierul britanic…

- Cel putin 19 persoane au murit si peste 90 de oameni au fost raniti in Iran in urma unor inundatii de o rara amploare, care continua sa se produca in numeroase provincii afectate de precipitatii abundente, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat luni de serviciile de salvare, informeaza AFP.…