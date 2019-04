Opozitia sudaneza a acceptat miercuri seara invitatia de revenire la masa discutiilor adresata de consiliul militar de tranzitie, pe fondul cresterii tensiunii in legatura cu momentul in care se va produce transferul puterii catre o guvernare civila, dupa rasturnarea presedintelui autocrat Omar al-Bashir, relateaza Reuters.



Consiliul militar de tranzitie si gruparea-umbrela de opozitie Fortele Declaratiei de Libertate si Schimbare pareau sa se pozitioneze pe o traiectorie conflictuala in ultimele zile in legatura cu cererea populara de democratizare in cadrul unui guvern civil.

…