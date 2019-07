O "tentativa de lovitura de stat" a fost dejucata in Sudan, a afirmat joi un reprezentant al Consiliului Militar la putere dupa caderea lui Omar al-Bashir in aprilie, in timp ce in urmatoarele zile va fi semnat cu protestatarii un acord asupra tranzitiei, noteaza AFP. "Ofiteri si soldati ai armatei, precum si membri ai Serviciilor nationale de informatii, printre care unii in retragere, au incercat sa dea o lovitura de stat", a declarat joi seara generalul Jamal Omar, la posturile nationale de radio si televiziune. "Armata a reusit sa dejoace tentativa", si-a exprimat satisfactia generalul Omar,…