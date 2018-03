Stiri pe aceeasi tema

- Indicele calitatii aerului s-a situat miercuri la Beijing la un nivel considerat periculos pentru sanatate, ca urmare a unei furtuni de nisip provenita din Mongolia si care a invaluit capitala chineza intr-un nor de praf si poluare reducand considerabil vizibilitatea, relateaza EFE. Concentratia…

- Dupa o noapte de cod portocaliu de ninsori si viscol, mai multe trenuri au fost anulate in aceasta dimineata, iar traficul aerian se desfasoara cu intarzieri. De asemenea, circulatia pe Autostrada Soarelui a fost oprita, scrie Agerpres . Later edit:...

- Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane anunța ca, la aceasta ora, nici un drum național nu este blocat din cauza zapezii. In schimb, mai multe Sectii Regionale de Politie Transporturi au anunțat ca zeci de trenuri și mai multe zboruri ...

- Traficul aerian pe principalul aeroport ce deserveste Capitala, cel de la Otopeni, se desfasoara, vineri, in conditii de iarna. Ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, care au cauzat probleme nu doar la nivelul circulatiei rutiere si feroviare, au fost situatii in care aeronavele care au plecat…

- Vremea rea da planurile peste cap ale tuturor. Mai multe zboruri au intarzieri și 41 de trenuri au fost anulate vineri dimineața. In Sudul țarii se circula foarte greu. Un tronson din autostrada A2 a fost inchis.

- Mai multe zboruri au din nou intarzieri din cauza ninsorilor abundente din sudul tarii. Informatii actualizate ar trebui sa fie afisate pe site-urile aeroporturilor. Cursa Blue Air de la Bucuresti la Iasi are intarziere, conform datelor de pe pagina aeroportului din capitala (bucharestairports.ro).…

- Inca din ziua precedenta ploaia inghetata si poleiul abatute asupra Capitalei au cauzat anulari sau intarzieri ale unor curse aeriene care fie ar fi trebuit sa plece, fie sa aterizeze pe Otopeni. Si luni sunt intarzieri – atat la sosiri, cat si la plecari – cauzate de conditiile meteo dificile. La sosiri,…

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- Situatia este ok la Aeroportul Henri Coanda Bucuresti, dupa ce timp de aproape trei ore ploaia inghetata a impiedicat decolarea avioanelor, fiind afectati aproximativ 2.000 de pasageri, a declarat duminica directorul de comunicare al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache, pentru…

- Iarna nu vrea sa paraseasca Moscova. Locuitorii capitalei Rusiei se confrunta cu ninsori abundente. Din aceasta cauza, autoritatile le-au recomandat oamenilor sa-si lase masinile acasa si sa circule cu transportul public.Vremea rea a afectat si traficul aerian.

- Ceața densa ce a pus stapanire pe Moldova și da batai de cap mai multor zboruri. Dupa ce aseara un aviaon pe cursa Paris-Chișinau a fost nevoit sa faca numeroase cercuri pana a ateriza, o alta cursa a fost anulata.

- Nord-estul Statelor Unite a fost afectat miercuri de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anularea a aproximativ 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere si întreruperi ale aprovizionarii cu electricitate pentru mii de familii

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Aproximativ 2.000 de zboruri programate pentru miercuri in principalele aeroporturi din nord-estul SUA au fost anulate din cauza unei furtuni care urmeaza sa inceapa in urmatoarele ore, au informat aeroporturile din zona citate de EFE. Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele porti…

- Mai multe sute de zboruri cu plecarea sau cu destinatia pe aeroporturile din New York au fost anulate miercuri dimineata, inaintea unor importante caderi de zapada asteptate in cursul acestei zile, info...

- Aproximativ 2.000 de zboruri programate pentru miercuri in principalele aeroporturi din nord-estul SUA au fost anulate din cauza unei furtuni care urmeaza sa inceapa in urmatoarele ore, au informat aeroporturile din zona citate de EFE. Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele…

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile administrative si scolile au fost inchise, dupa ce o furtuna puternica a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA, informeaza AFP. Ploile abundente au fost insotite de vant puternic, dar si de ninsori.

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- În jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi în contextul în care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vânt puternic în

- In jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi in contextul in care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vant puternic in intreaga tara, relateaza DPA. Agentia meteorologica nipona a prognozat ca un sistem de presiune…

- Avionul care trebuia sa decoleze, astazi, spre Londra cu 120 de pasageri la bord, și-a anulat zborul din cauza gerului, viscolului și a vizibilitații reduse de pe aeroportul internațional "Mihail Kogalniceanu", Constanța. Iar zborul aeronavei Turkish Airlines care ar fi trebuit sa aterizeze la Mihail…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 28 februarie, la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL...

- Craiovenii au intampinat greutati pentru ca strazile erau pline cu zapada, fiind aproape imposibil sa ajunga la serviciu. Asa ca ori au asteptat sa treaca o masina mai puternica si sa faca partie, ori s-au aventurat si au plecat la drum. Problemele nu au fost doar la periferie, ci au aparut in tot orasul.

- Ce curse aeriene au fost anulate pe 27 februarie 2018. Potrivit site-ului Infotrafic, pana marți dimineața, au fost anulate curse aeriene pe mai multe aeroporturi din țara. De asemenea pe principalele aeroporturi din țara se opereaza in condiții de iarna. Pe aeroportul București nu a aterizat o cursa…

- Potrivit site-ului Infotrafic, pana marți dimineața, au fost anulate curse aeriene pe mai multe aeroporturi din țara. De asemenea pe principalele aeroporturi din țara se opereaza in condiții de iarna. Pe aeroportul București nu a aterizat o cursa care venea dinspre Londra (Luton). Reprezentanții Companiei…

- Cursa Munchen - Sibiu programata sa aterizeze luni seara, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice, fiind astfel anulat si zborul Sibiu-Munchen programat la ora 18,25, au informat reprezentantii aeroportului…

- Incidentul i-a determinat pe multi dintre rezidenti sa publice fotografii si inregistrari video pe conturile lor de pe retelele de socializare.Potrivit autoritatilor locale, conditiile meteorologice recente au permis vanturilor puternice din Queensland sa ridice in atmosfera particule de…

- Charleville, un oras din sud-vestul statului australian Queensland, a fost lovit marti de o furtuna de nisip care, dupa ce a doborat mai multi copaci si a provocat pagube materiale minore, a acoperit intreaga localitate cu un strat fin de praf portocaliu, a anuntat miercuri BBC. What is the best way…

- 'Este vorba in special de curse scurte si medii. Pasagerii au fost avertizati si nu au venit, asa ca nu exista dificultati deosebite', au adaugat aceste surse. Potrivit acestora, 'pana acum nu sunt prevazute anulari pentru maine', sambata, pe aeroportul situat la sud de Paris. Pe aeroportul…

- Bogdan Mindrescu, directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti, a demisionat, joi, din functie, informeaza Romania TV. Decizia vine dupa ce Corpul de Control al Premierului a descoperit nereguli grave in cadrul companiei.In varsta de 28 de ani, Mindrescu a fost numit la conducerea companiei in aprilie…

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- Copaci doborați, fire de electricitate rupte, zeci de accidente rutiere și mai multe zboruri anulate. Este situația din Moscova lovita de cea mai puternica ninsoare din ultimul secol, unde a cazut mai mult de jumatate din norma de precipitații pentru luna februarie.

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…

- Ninsorile din Rusia afecteaza din nou traficul aerian. Din cauza vremii, peste 30 de zboruri de pe aeroporturile din Moscova au fost anulate sau amanate. Cel mai mult au fost afectate cursele de pe Domodedovo. Acolo, 11 zboruri au inregistrat intarzieri, iar 13 au fost amanate.

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile…

- O furtuna puternica de iarna s-a abatut joi asupra unei mari parti din Japonia, unde autoritatile meteorologice au emis avertizari de valuri inalte, conditii de viscol, perturbari ale traficului si risc de avalanse, informeaza DPA, scrie agerpres.ro. Viscolul a lovit insula nordica Hokkaido…

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Romanii care locuiesc in sudul si sud-vestul Germaniei au inceput sa posteze pe site-urile de socializare detalii despre dezastrul lasat de furia naturii, care a avut loc miercuri, pe 3 ianuarie, si a durat trei ore.

- O eroare la sistemul informatic afecteaza zborurile de marti de pe aeroportul din Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, au anuntat reprezentantii aeroportului. Doar cateva zboruri au fost afectate pana in prezent, dar nu au fost oferite detalii suplimentare. Nu este clar cat va dura…