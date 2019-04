Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Sudan au ramas pe strazile capitalei Khartoum in timpul noptii, sfidand interdictia armatei, scrie BBC, relateaza news.ro.Citește și: Grupul chinez Huawei Technologies da asigurari: 'Suntem probabil cel mai testat furnizor din lume' Presedintele Omar al-Bashir, care…

- Activiști și grupuri de opoziție din Sudan spun ca vor continua sa cheme oamenii in strada chiar daca președintele Omar al-Bashir a fost inlaturat de la putere, intrucat sunt nemulțumiți de inființarea unui consiliu militar care va asigura in urmatorii doi ani tranziția puterii, potrivit Al Jazeera…

- Awad Ibn Auf, vicepresedinte si ministru al apararii, a confirmat ca al-Bashir a fost arestat, iar militarii au preluat conducerea tarii. La Khartoum au inceput consultari pentru formarea unui consiliu de tranzitie care sa puna capat unei perioade de trei decenii de regim autocratic, marcate…

- Omar al-Bashir, preșdintele Sudanului din 1989 pana in prezent, a fost demis și arestat, a anunțat, joi, ministrul apararii din țara africana. Vorbind la televiziunea de stat, ministrul Awad Ibn Ouf a declarat ca armata supraveghea conducerea țarii in urmatorii doi ani, pentru a asigura o perioada de…

- Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, a fost forțat sa demisioneze, au declarat pentru Reuters surse guvernamentale, care au precizat ca în prezent au loc consultari pentru a forma un consiliu de tranziție care sa conduca țara.Trupele militare au fost dislocate în Khartoum, iar…

- Intr-o intalnire de urgenta, joi, armata sudaneza a decis sa il destituie pe presedintele Omar al-Bashir care se afla la conducerea tarii de peste 30 de ani si cabinetul sau de ministri, informeaza ziarul Al-Hadath. Potrivit presei, unii ministri si rude ale sefului statului au fost arestati.

- Mii de protestatari au cerut duminica în Khartoum armatei sudaneze sa-i sprijine în opoziția lor fața de președintele Omar al-Bashir, la o zi dupa o noua serie de proteste care zguduie Sudanul de aproape patru luni, relateaza AFP.Protestele, care au început pe 19 decembrie, au…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a dat in stamba pe santierul soselei de centura a Sucevei. Intr-un exercitiu de imagine, sub obiectivele camerelor de filmat, politicianul a pus mana pe o lopata si a aruncat pietris la rotile din fata ale unui camion care are tractiune pe…