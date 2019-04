Sudan: Locuitorii din Khartoum sunt chemaţi să vină masiv în faţa cartierului general al armatei (organizatorii) Organizatorii miscarii de contestare antiguvernamentala din Sudan au facut apel joi la locuitorii din Khartoum sa vina masiv in fata cartierului general al armatei din capitala, dupa ce media de stat au indicat ca armata va face ''o declaratie importanta in curand'', relateaza AFP.



''Facem apel la oamenii nostri din capitala Khartoum si din regiunea din imprejurimi sa mearga imediat in sectorul adunarilor si sa nu plece inainte de difuzarea viitorului nostru comunicat'', a indicat Asociatia profesionistilor sudanezi intr-un comunicat. Mii de manifestanti…

Sursa articol: agerpres.ro

- Armata sudaneza a desfasurat luni trupe in jurul cartierului sau general la Khartoum, in fata caruia s-au adunat - a treia zi consecutiv - mii de manifestanti care cer demisia presedintelui Omar al-Bashir, potrivit unor martori, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cand armata este aici, nu ne…

- Mii de sudanezi manifestau duminica, pentru a doua zi consecutiv, in fata cartierului general al armatei din capitala tarii, Khartoum, cerand demisia presedintelui Omar el-Beshir, aflat la putere de 30 de ani, relateaza AFP. Protestatarii au scandat 'Libertate, pace, justitie !'' - principalul…

