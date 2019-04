Noul sef al consiliului militar de tranzitie din Sudan, Abdel Fattah al-Burhani, a anuntat sambata ridicarea starii de asediu, eliberarea tuturor manifestantilor arestati in ultimele saptamani si a promis "eliminarea radacinilor" regimului lui Omar al-Bashir, informeaza AFP si dpa.



Abdel Fattah al-Burhani s-a angajat de asemenea, intr-un discurs catre natiune retransmis in direct la televiziunea de stat, sa aduca in fata justitiei pe toti cei care au ucis manifestanti.



Puterea a fost preluata joi in Sudan de un consiliu militar condus de ministrul apararii, Awad Ibn Auf,…