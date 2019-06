Sudan: Fostul preşedinte Omar Al-Bashir, inculpat pentru corupţie Ajuns la putere printr-o lovitura de stat in 1989, Al-Bashir a fost destituit si arestat de armata pe 11 aprilie la Khartoum, ca urmare a unei noi miscari de contestare inedita, declansata in decembrie de triplarea pretului la paine. ''Ministerul public a anuntat ca a finalizat toate anchetele referitoare la actiunea in justitie intentata presedintelui demis Omar Al-Bashir de catre procurori anticoruptie'', a indicat Suna. Citand un responsabil neidentificat, Suna a precizat ca Al-Bashir este acuzat ca ''detine devize straine, ca a facut avere in mod suspect si ilegal si ca a ordonat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

