Sudan: Fostul președinte Bashir, inculpat pentru posesie ilegală de fonduri străine Fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, destituit de armata pe 11 aprilie, dupa 30 de ani de putere, a fost inculpat sâmbata de catre un tribunal din Khartoum pentru posesie ilegala de fonduri straine și utilizare frauduloasa a acestor fonduri, a spus un judecator, relateaza AFP.

Autoritațile &"au sechestrat 6,9 milioane de euro, 351.770 de dolari și 6,7 milioane de lire sudaneze de la domiciliul domnului Bashir, intrați ilegal în posesia sa și folosiți&", a spus judecatorul Al-Sadiq Abdelrahman.

Potrivit judecatorului, fostul președinte ar putea fi condamnat la 10 ani… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AGERPRES.Brigadierul de politie…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 de milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul dintre anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum, in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…

- Autoritatile evalueaza, in prezent, cele trei oferte depuse pentru executia lucrarilor de reabilitare a Drumului National 28B, Targu Frumos - Botosani, o investitie in valoare estimata de 268,6 milioane lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,322 miliarde de euro (comparativ cu 1,783 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,762 miliarde de euro, iar creditele intragrup…

- ''Astazi a fost prima audiere in procesul sau, dar autoritatile nu au fost in masura sa-l aduca din motive de securitate. Judecatorul ne-a informat deci ca procesul va incepe la 17 august'', a declarat dna Hicham al-Gaaly.Fostul presedinte sudanez Omar Al-Bashir, destituit si arestat in…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Boeing a pierdut o comanda de 6 milioane de dolari dupa cele doua tragedii aeriene care au dus la suspendarea zborurilor pentru avioanele de linie 737 Max. Compania care a renunțat la achiziții s-a orientat catre principalul concurent, Airbus. Constructorii Boeing lucreaza la remedierea unor defecțiuni…