Sudan: Dialogul dintre armată şi mişcarea de contestare va fi reluat luni Reluarea discutiilor in Sudan intre armata la putere si miscarea de contestare a tranzitiei politice, prevazuta duminica, va avea loc luni in cele din urma, au anuntat purtatori de cuvant ai celor doua parti, relateaza AFP. Armata sudaneza a propus reluarea discutiilor privind transferul puterii catre o autoritate civila, in punct mort pana in prezent, anuntase sambata Alianta pentru libertate si schimbare (FCA), care ii reuneste pe liderii protestarilor. "Reuniunea prevazuta pentru duminica va avea loc luni", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al FCA, Rashid Al-Sayed. Purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

