Sudan: Consiliul militar de tranziţie anulează acordul cu opoziţia şi anunţă organizarea de alegeri în termen de 9 luni Consiliul militar de tranzitie (CMT) din Sudan a anuntat marti ca anuleaza toate acordurile anterioare cu principala coalitie de opozitie, precum si intentia de a organiza alegeri anticipate dupa violentele de luni din capitala, informeaza Reuters.



Negocierile dintre CMT si alianta Declaratia libertatii si fortelor de schimbare (DLFS) au ajuns intr-un impas in pofida saptamanilor de negocieri care au avut loc.



Desi se convenise o perioada de tranzitie de trei ani inaintea organizarii de alegeri si alcatuirea unui organ legislativ, discutiile despre cine va avea mai multa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

