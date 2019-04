Sudan: Acord între manifestanţi şi armată pentru instaurarea unei autorităţi comune militari-civili Liderii protestelor si sefii armatei sudaneze au convenit sambata sa instaureze o autoritate comuna intre civili si militari, cu prilejul unei intalniri privind cererea manifestantilor de a se transfera puterea catre civili, a anuntat un reprezentant al manifestantilor, transmite AFP.



"Am ajuns la un acord asupra unui consiliu comun intre civili si armata", a declarat pentru AFP Ahmed al-Rabia care a participat la negocieri. "Ne consultam pentru a stabili ce procent din consiliu va fi atribuit civililor si cat militarilor", a adaugat el.



Acest anunt a fost facut la finalul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii protestatarilor sudanezi au anuntat duminica suspendarea discutiilor cu militarii si au indemnat la intensificarea demonstratiilor care cer o putere civila, transmite AFP. "Suspendam discutiile cu Consiliul militar de tranzitie", a declarat un purtator de cuvant al organizatiilor…

- ”Atat domnul Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, cat si domnul Klaus Iohanis, presedintele Romaniei, dar si unii reprezentanti ai administratiei locale, au lansat, in ultimul timp, ideea, ca atributia de control de constitutionalitate a ordonantelor de urgenta sa fie atribuita si altor institutii.…

- Agentia daneza a vamilor intentioneaza sa-si suplimenteze personalul in noaptea de vineri spre sambata in eventualitatea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord negociat, transmite miercuri DPA. Personalul suplimentar - aproximativ 40 de persoane - ar urma sa monitorizeze…

- Candidatul Partidului National Liberal la alegerile europarlamentare din acest an, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Deva, ca PNL sustine "intru-totul" demersul presedintelui Klaus Iohannis in ceea ce priveste referendumul pe temele justitiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Solicitare…

- Liderii PSD Lugoj fac tot ce le sta in putere sa obtina voturi pentru alegerile de luna viitoare. Desi nu este o noutate ca social-democratii isi fac campanie pe spatele spitalului pe care il tin intentionat in saracie, liderii lugojeni au sarit in sus de “fericire” dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat…

- Liderii celor mai mari fracțiuni parlamentare au dat curs consultarii comune initiate de seful statului, Igor Dodon.La discutii au venit liderii fracțiuni parlamentare, PSRM si PDM."V-am invitat pentru o ultima discutie.

- Ingradirea dreptului de a alege, inclusiv la referendum, reprezinta infractiune, a afirmat joi presedintele PNL, Ludovic Orban, referindu-se la o declaratie facuta de Mircea Draghici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat, conform careia legea nu permite decat sectii de votare…

- Negociatorii Statelor Unite au ajuns la un acord cu reprezentanti ai insurgentilor talibani pentru un proiect de tratat care ar putea pune capat conflictului din Afganistan, care dureaza de 17 ani, anunta emisarul Washingtonului, Zalmay Khalilzad, citat de BBC News online, informeaza mediafax.…