Sudan: Abdalla Hamdok a prezentat primul guvern post-Bashir Primul guvern sudanez dupa inlaturarea de la putere, in aprilie, a presedintelui Omar al-Bashir a fost prezentat joi de seful acestuia, Abdalla Hamdok, un pas major in plin proces de tranzitie cu infiintarea unor institutii care sa conduca la o putere civila, relateaza AFP.



Anuntul noului guvern a fost amanat cu cateva zile pentru a oferi timp prim-ministrului sa aleaga dintre numele propuse de Fortele pentru libertate si schimbare, varful de lance al miscarii de protest care a dus la rasturnarea presedintelui al-Bashir, precum si de militarii care l-au demis sub presiunea strazii.

