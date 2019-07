Stiri pe aceeasi tema

- ​​Kevin Anderson, al patrulea favorit și finalistul ediției din 2018 a turneului de la Wimbledon, a fost eliminat în turul al treilea de Guido Pella (favorit 26). Argentinianul s-a impus cu 6-4, 6-3, 7-6(4) și îl va întâlni în optimi pe canadianul Milos Raonic (15).Pella…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-2, 6-4, pe slovena Kaja Juvan, intr-o partida disputata joi la All England Club. Wiliams (37 ani), care lupta pentru castigarea…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, locul 3 mondial si cap de serie nr. 2, s-a calificat marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in patru seturi, 3-6, 6-1, 6-2, 6-2, de sud-africanul Lloyd Harris (86 ATP).

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, nr. 4 mondial si favorit nr. 5, a fost eliminat surprinzator marti, in primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut cu 6-7 (1/7), 7-6, 6-3, 6-0, in fata americanului Sam Querrey (65 ATP). Americanul s-a impus…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul 1 mondial si principalul favorit, s-a calificat lejer in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut luni, in primul tur, in trei seturi, 6-3, 7-5,

- Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovich in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, luni, de la ora 15:00, in direct la Eurosport și livetext pe libertatea.ro. Halep - Sasnovich 0-0 Halep (27 ani, 7 WTA) o va intalni…

- Radu Albot a fost eliminat in turul doi al turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Cel mai bun tenisman moldovean al momentului a fost invins de neamtul Jan-Lennard Struff, numarul 45 mondial.Jucatorul nostru a pierdut primele doua seturi cu acelasi scor 6-7.