Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat, in urma controalelor efectuate in perioada 29 iulie-9 august 2019 sanctiuni de peste un milion de lei pentru nerespectarea prevederilor legale la comercializarea bauturilor racoritoare si a sucurilor si nectarurilor din fructe, conform…

- In perioada 15 - 27 iulie 2019, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de controale referitoare la modul de respectare a prevederilor legale in ceea ce priveste conformitatea, comercializarea si modul de etichetare al produselor alimentare comercializate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 270.000 de lei in urma controalelor privind comercializarea dispozitivelor cu fascicul luminos tip laser, in zona Bucuresti-Ilfov, informeaza un comunicat al institutiei remis AGERPRES. Totodata, comisarii ANPC au…

- Totodata, comisarii ANPC au oprit definitiv de la comercializare produse notificate prin Sistemul de alerta rapida RAPEX al Uniunii Europene in valoare de peste 47.000 de lei.Printre abaterile constatate in timpul verificarilor, se numara prezenta spre vanzare a unor produse interzise comercializarii,…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Pe site-urile de vanzari sunt nenumarate anunțurile in care romanii iși vand astfel de tichete. Prețurile la care se vand voucherele de vacanța sunt și cu 400 de lei mai mici decat valoare lor. Conform legislației in vigoare toți angajații de la stat primesc vouchere…

- Surprinsi de politisti in timp ce vindeau produse expirate sau fara documente legale. Amenzi in valoare de peste 60 000 de lei aplicate in acest week-end. Pentru politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice week-end-ul care tocmai s-a incheiat a fost plin de activitati, controale…

- Politistii au aplicat miercuri noua sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 16.300 de lei, societatilor de constructii pentru crearea de restrictii in zona drumului public, cat si pentru lipsa semnalizarii rutiere temporare. "Politistii Brigazii Rutiere au aplicat noua sanctiuni contraventionale,…

- Autoritatile de mediu vor trebui sa elaboreze, impreuna cu producatorii de produse din plastic de unica folosinta, o strategie pentru a reusi implementarea Directivei europene care introduce noi restrictii pentru anumite materiale plastice, a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Ministerul…