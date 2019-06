Stiri pe aceeasi tema

- Cand corpul uman pierde o cantitate mai mare de lichide decat cea pe care o primeste, apare deshidratarea. Simptomele acestei stari sunt senzatia de gura uscata, setea extrema, numarul redus de mictiuni, urina inchisa la culoare si, in unele situatii, oboseala, ameteala, dureri de cap.

- Un studiu recent al Eurostat plaseaza Romania la coada clasamentului privitor la consumul de fructe pe cap de locuitor, alaturi de unguri si bulgari. Fermierii romani se plang ca piata interna a fost invadata de produse din afara tarii, unde producatorii isi permit preturi mici, fiind ajutati prin diverse…

- Consumul regulat de sucuri naturale, ne ajuta sa avem un ten stralucitor, ochi luminoși, un par frumos și o alura tinereasca. Antioxidanții care se gasesc in fructe și in legume sunt extrem de importanți și pentru intarirea sistemului imunitar. Sucul de legume și fructe crude, cu un efort minim al aparatului…

- Ce beneficii are fructul kiwi Acest fruct delicios ofera numeroase beneficii pentru sanatate. Nu este totusi de mirare de vreme ce natura ofera nenumarate fructe care au fost folosite cu succes in medicina traditionala. In ceea ce priveste kiwi, acesta a fost numit fructul perfect de catre…

- Romanii se numara printre codasii Europei atunci cand vine vorba de consumul de fructe si legume. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici Eurostat, care arata totusi ca vecinii bulgari sunt mai dezinteresati decat noi de consumul unor astfel de produse.

- Organismul uman poate fi afectat odata cu trecerea la ora de vara, spun psihologii. Diminuarea somnului cu o ora ne predispune, pe langa oboseala, la o stare de iritabilitate, nervozitate și stres. Riscul accidentelor este crescut in urmatoarele doua saptamani, așa ca trebuie sa fim mai atenți, insa…

- Fructe și legume proaspeteCu cat mancarea este mai proaspata, cu atat aceasta ofera mai multe substanțe nutritive. Consumul de fructe și legume de sezon reprezinta cea mai buna modalitate prin care acestea se pot consuma proaspete și pot oferi tot ce este mai bun.

- Retailerul Mega Image a retras de la vanzare un mix de fructe comercializat sub marca Euro Company Mix Exotiv 100G, cu termen de valabilitate 31 octombrie 2019, din cauza unei suspiciuni de contaminare cu bacteria Salmonella, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…