- Poliția de Frontiera confirma anunta ca Moș Craciun a trecut frontiera de stat.De la mic la mare sa ne pregatim sa-l intampinam pe Moș și fiecare dintre noi sa spere ca ne va aduce un An Nou fericit, cu multe bucurii.

- Anul 2018 a adus multe volatilitati pe pietele financiare, la care s-au adaugat si multiplele modificari legislative ce au adus provocari importante pentru jucatorii din domeniu: MIFID 2, GSPR sau interventiile aduse de ESMA produselor. In activitatea...

- Însa, marți noapte s-a forțat pe piețele internaționale deprecierea leului, cotația euro urcând la 3,679 lei. Deschiderea pieței locale a fost calma, tranzacțiile realizându-se într-un culoar foarte îngust, 4,665 – 4,668 lei, astfel ca media a urcat de la 4,6650…

- Weekend agitat pentru politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, care au desfasurat actiuni pentru identificarea conducatorilor auto care se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise.Astfel, pe perioada desfasurarii activitatilor, politistii rutieri au aplicat 31…

- Comisia speciala pentru legile justiției a respins un amendament prin care se elimina din Legea 303/2004 articolul care le cere judecatorilor și procurorilor sa se abțina de la exprimari defaimatoare la adresa parlamentului și guvernului, deși PSD aparea in tabelul cu amendamente ca susținator al acestei…

- In sedinta din 6 noiembrie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele:• Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an; • Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si a ratei…

- Un amestec de rezultate dezamagitoare ale companiilor, de mesaje pesimiste venite din partea liderilor politici si analistilor economici, de tensiuni comerciale si de rapoarte economice mixte au dus pietele bursiere mondiale intr-o zona de corectie abrupta. Ce va fi in perioada urmatoare?

- Comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor au dat marti raport de adoptare proiectului legii offshore cu cateva modificari fata de forma de la Senat. Comisiile pentru administratie, de buget si pentru industrii au adoptat raportul cu 40 de voturi "pentru" si 14 abtineri. "Titularii…