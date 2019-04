Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni ca in cel mult doua zile ordonanta de urgenta prin care se interzice pirateria in transportul auto va fi publicata in Monitorul Oficial.



"Am spus de la bun inceput ca vom reglementa si vom lua masuri pentru interzicerea pirateriei in transportul auto, lucru care s-a intamplat. Estimez ca, daca nu in seara asta, maine - cel tarziu, poimaine - acea ordonanta de urgenta va fi publicata in Monitorul Oficial, pentru ca mai aveam nevoie de avizul Consiliului Legislativ. Am spus…