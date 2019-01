Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a anuntat ca Banca Nationala a Romaniei nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire la Ministerul de Finante in cadrul Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala. "Se poate…

- Conflictul dintre liderul Alde, Daniel Zamfir, și purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, continua. Cel din urma il acuza pe Zamfir ca nu știe cum funcționeaza piața economica și „arunca petarde”.„Suntem intr-o mare confuzie și intr-o dorința de a crea o confuzie totala in piața ca sa gasim…

- "Am trimis invitatie catre Banca Nationala, avem doua teme majore de discutat: una cu privire la raportul de sfarsit de an, pe care l-a intocmit Banca Nationala, in care atrage atentia ca in Romania e foarte redusa intermedierea financiara, cea mai redusa din Europa, si ca perspectivele sunt sumbre,…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de…

- Inflatia isi va continua evolutia descendenta si va urma o noua scadere, iar datele analizate de Banca Nationala a Romaniei arata ca tendinta va continua si anul viitor, cu o scadere mai atenuata, a declarat marti, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, informeaza AGERPRES . “Prognoza…