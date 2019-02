Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Daniel Suciu a scris, intr-o postare pe Facebook dupa nominalizarea la Ministerul Dezvoltarii, ca le multumeste premierului Dancila si presedintelui Dragnea pentru aceasta uriasa responsabilitate si ca le este indatorat tuturor colegilor din tara pentru incredere si sustinere.

- Partidul National Liberal va sustine un amendament la Legea bugetului prin care statul sa fie obligat sa aloce 5% din PIB pentru Educatie si Cercetare, a scris duminica, pe Facebook, prim-vicepresedintele PNL...

- The National Liberal Party (PNL, opposition, ed. n.) will support an amendment to the Budget Law by which the state will be compelled to allocate 5pct of the gross domestic product to Education and Research, on Sunday wrote on her Facebook page, this party's first vice president Raluca Turcan."A…

- PNL considera ca acuzatiile consilierului premierului, Daarius Valcov, referitoare la construirea de autostrazi „exprima o agenda ascunsa si paralela a unor politicieni infractori care vor sa scoata Romania din Uniunea Europeana pentru a scapa de puscarie” si ii solicita premierului Dancila sa se delimiteze…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii cere premierului Dancila, dar si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului sa supuna votului Parlamentului Pactul Global pentru Migratie, document intocmit de ONU, pe care Guvernul si presedintele il sustin. Plesoianu vrea ca Romania sa adopte modelul Slovaciei,…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.…