Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca toti ofiterii din SRI care lucreaza sub acoperire au avut avizul fostului sef al acestor structuri cand au preluat functiile, mentionand ca George Maior stia identitatea persoanelor care lucreaza sub acoperire."Toti ofiiterii acoperiti din SRI au…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza dura pentru Romania, din cotidianul Adevarul, in contextul in care la Bruxelles a fost prezentat un raport pe tema progresului țarii noastre in domeniul reformelor structurale.Adevarul: Azi, la Bruxelles, a fost dat publicitatii…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Cosmin Selesi s-a rasturnat cu mașina in șanț din cauza unei șoferițe. Realizatorul tv a povestit in direct la Antena 1, ce i s-a intamplat miercuri dimineața. Cosmin Selesi a povestit in emisiunea de pe Antena 1 cum a reusit sa se rastoarne cu masina intr-un sant, din cauza unei soferite. Din fericire,…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- "Va spun sincer ca nu ma așteptam. Nu mai aveam nicio speranța. Credeam ca Tudorel Toader va lasa lucrurile așa. Am ascultat cu maxima atenție raportul. Este cutremurator ce scrie in raport. Vobim despre sfidarea Parlamentului, sfidarea legii! Este un fel de mafie organizata. Nu imi venea sa cred…

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3. Plangerea penala a fost depusa la Parchetul General.„Onea și Cerasela Braileanu trebuie…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat joi de Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook, ca va prezenta raportul privind activitatea manageriala la DNA joi, 22 februarie 2018, la ora 18.00. "Raport privind activitatea manageriala la DNA,joi,…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- A ieșit la suprafața adevarul despre averea Ilenei Ciuculete și despre bijuteriile din aur pe care aceasta le-ar fi avut. Despre regretata cantareața de muzica populara Ilena Ciuculete s-au spus nenumarate lucrur in momentul in care aceasta s-a stins din viața. S-a spus ca aceasta avea o avere impresionanta…

- In scandalul care a cuprins DNA sunt foarte multe intrebari și puține raspunsuri. Oana Zamfir a prezentat vineri seara, la emisiunea „Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din acest scandal uriaș. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, scrie AGERPRES.Intrebat de jurnalisti care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Raportul de evaluare a activitatii DNA va fi prezentat saptamana viitoare Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca va prezenta saptamâna viitoare joi, 22 februarie, …

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Ministrul Justiției a declarat, azi, ca va lua o decizia la București cu privire la conducerea DNA, însa nu are sens sa mai sesizeze Inspecția Judiciara, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat știu ca sunt. Presiuni…

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- 9 metode simple de a economisi bani Exista metode simple de a economisi, unele cunoscute de toata lumea, altele nestiute, dar care daca sunt puse in practica au drept rezultat mai multi bani. O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este (1) sa nu mai cumperi cafea în…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.„Exista obligativitatea legala de a prezenta un raport in…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- Familia Regala va plati chirie pentru Palatul Elisabeta, imobil care fusese primit de catre regele Mihai drept locuinta in calitate de fost sef de stat si trebuia eliberat la 60 de zile de la decesul fostului suveran. Conform TVR, citat de News.ro , s-a ajuns la o intelegere cu reprezentantii RAAPPS,…

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat la Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele provocate…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- "Colegii meu au cerut premierului sa raspunda daca exista acest document la dosarul care a fost inaintat privind numirea chestorului Ionița. Au trecut 11 ore și jumatate și Mihai Tudose nu a raspuns. Nu a furnizat acest document. Este inșelaciune ce s-a intamplat. Este mințirea opiniei publice. Este…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP. “Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la om”, a concluzionat o echipa de cercetatori din cadrul Institutului…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a vorbit la Antena 3 despre trendul astral al saptamanii 8 - 14 ianuarie. Cele mai dificile zile ale saptamanii viitoare vor fi luni și marți, cand majoritatea zodiilor trebuie sa fie atente. In schimb, spre final, lucrurile se limpezesc.

- PSD acuza BNR de imixtiune in treburile sale interne. Asta, dupa ce Banca Nationala i-a obligat pe social-democrati sa trimita rapoarte lunare cu toate platile externe efectuate. BNR spune ca face totul in scop statistic, iar toate documentele primite sunt confidentiale. PSD nu intelege insa de ce…

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- USR someaza PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor indeparta Romania de Franta si Germania daca ignora apelul de transparenta facut…

- Politia de Frontiera a anuntat ca in ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a crescut atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara. La frontiera cu Ungaria s-au prezentat aproximativ 27.500 persoane si 11.250 mijloace de transport, cel…