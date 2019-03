Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, BNR a realizat nu o pierdere, ci un profit considerabil in principal pe seama bunei administrari a rezervelor internationale, a declarat Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, in legatura cu afirmatiile consilierului de stat Darius Valcov privind activitatea institutiei. Dan Suciu…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a explicat ca exista o diferenta foarte mare intre dobanda la credit si dobanda la depozit si ca din acest motiv Banca Nationala ar trebui sa intervina, conform Antena3.ro. . "Nu e ilegal sa nu ai cont la banca. Dar in momentul in care acest ecart…

- Declarațiile lui Darius Valcov, consilierul premierului, referitoare la eliminarea ROBOR sau schimbarea modului in care este calculat acest indice denota grave confuzii privind piața monetara, susține purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, care avertizeaza ca aceste afirmații…

- Declaratiile consilierului premierului, Darius Valcov, privind schimbarea formulei utilizate la calculul ROBOR sau eliminarea acestui indice arata grave confuzii in ceea ce priveste piata monetara si rolul ei in alimentarea cu lichiditati a economiei, bancilor si trezoreriei, a declarat purtatorul de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) este deschisa la dialog si nu refuza o invitatie asumata de Parlamentul Romaniei in ansamblul sau, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "BNR este oricand deschisa la dialog si nu refuza o invitatie in acest sens asumata de Parlamentul…

- 'BNR nu va participa astazi (marti, n.r) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul…

- "O banca A, de exemplu eu, ma imprumut la o banca la 3%, ca atat este ROBOR astazi. Intrebarea mea este: de ce m-as imprumuta eu la 3% la dvs, daca Banca Nationala imi da cu 2,5%? Astazi, si de peste 6 luni, Banca Nationala, prin aceasta dobanda de politica monetara, de 2,5%, de fapt acorda imprumut…