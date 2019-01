Suciu: BNR nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, declara ca BNR nu va participa la discuția din Comisia Economica din Senat, „Se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir”, a declarat Suciu, conform Mediafax.Purtatorul de cuvant al BNR a anunțat, marți, ca BNR…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu nu a decis daca se va prezenta sau nu marti la comisiile parlamentare, la invitatia senatorului Daniel Zamfir, a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, care spune ca senatorul Zamfir trebuie sa raspunda acuzatiilor de abuz in serviciu. "Inca nu este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca exista motive de ingrijorare privind economia tarii, in contextul in care euro a atins astazi un nou maxim istoric si creste necontenit de mai bine de o saptamana. "Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus si am mai spus-o, nu imi face…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, anunța Mediafax. Acesta a solicitat…

