- Intre BNR si Ministerul Finantelor esti tentat sa pui semnul egal. Lumea isi inchipuie ca cele doua institutii pazesc impreuna, in buna intelegere, sacul cu banii tarii. In realitate cele doua institutii se impaca mai rau ca o pisica mofturoasa si un caine care nu suporta pisicile la el in curte. Guvernatorul…

- Leul a scazut miercuri la un nou minim istoric in fața euro, cursul oficial ajungand la 4,6722 lei pentru moneda europeana, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Marti, euro avea un curs oficial de 4,6670 lei. Astazi, insa, moneda europeana a ajuns la 4,6722 lei. Acesta…

- Banca Nationala are nelamuriri cu privire la modul in care se aplica taxa pe banci si va cere discutarea ordonantei in Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, pentru ca are impact sistemic, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominală a emisiunii de luni…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,94%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul…

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), din care fac parte reprezentanti ai BNR, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului, s-a intalnit luni, pentru a patra oara in acest an, printre subiectele discutate fiind oportunitatea aplicarii…

- Business Construct Alin Burcea, proprietarul agentiei de turism Paralela 45, a terminat proiectul cu 75 de apartamente Club Lac Snagov Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 00:05 0 Investitia a fost de 8 mil. euro, iar proiectul a fost inceput in urma cu mai mult de zece…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul de cadru pentru infiintarea de fonduri suverane, invocand „o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta”.