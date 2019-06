Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte de Congresul PSD, se pune problema retragerii uneia dintre candidaturile pentru functia de presedinte executiv, dintre Eugen Teodorovici si Daniel Suciu, ambii membri in Executivul condus de Viorica Dancila. "Este o problema pentru Eugen Teodorovici legat de candidatura la prezidențiale,…

- Comitetul Executiv al PSD valideaza azi candidaturile la functiile de conducere din partid. Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi, cu o zi inaintea Congresului formatiunii, urmand sa fie validate candidaturile pentru functiile de conducere – presedinte, presedinte executiv si secretar general…

- Patru candidaturi s-au inregistrat pentru functia de presedinte executiv al PSD. Ultimele anunturi au fost facute de Eugen Teodorovici, care vizeaza si candidatura la prezidentiale din partea PSD precum si deputatul Sorin Bota. SI-au anuntat deja candidatura, zilele trecute, ministrul Dezvoltarii Regionale,…

- Vicepremierul Daniel Suciu a confirmat pe Facebook ca va candida, la congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte executiv al PSD, spunand ca demersul sau are loc intr-un moment important pentru partid. Pentru aceeași funcția și-a anunțat candidatura și Daniel Florea, primarul sectorului…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv National. "Nu, categoric nu. S-a luat o decizie in Comitetul…

- Social-democratii vor discuta in aceasta sedinta despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic si candidatii la sefia PSD. Marti, social-democratii s-au intalnit in Biroul Permanent National, unde au luat o serie de decizii care…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…