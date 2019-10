Stiri pe aceeasi tema

- La randul sau, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a sustinut si el ca Dancila este o persoana care merge printre oameni in fiecare zi, un om care se trezeste dimineata cu inima curata si merge si isi asuma grijile intregii tari. Fifor l-a numit pe Iohannis "Motaila" iar pe Viorica Dancila a portretizat-o…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi pentru AFP ca a fost insarcinat sa lanseze negocierea noii relatii comerciale cu Londra dupa Brexit daca acordul este aprobat de parlamentul britanic, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Dna (Ursula) von der Leyen mi-a cerut…

- Banca Nationala a Romaniei si Ambasada Irlandei in Romania organizeaza vineri conferinta cu tema "Impactul Brexit asupra economiilor din Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Uniunea Europeana", potrivit Agerpres.Conferinta este sustinuta de Alan Ahearne, director…

- Dupa tradarile de la moțiunea de cenzura, social-democrații încearca sa strânga rândurile și sa transmita un mesaj unitar. Conducerea PSD urmeaza sa aiba vineri o serie de ședințe cu staff-ul de campanie dar și cu liderii din teritoriu pentru a-și stabili strategia ca partid de opoziție.…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, critica anuntul premierului Viorica Dancila potrivit caruia Executivul va face o rectificare bugetara vineri, adica la o zi dupa motiunea de cenzura. Florin Citu spune ca declaratia Vioricai Dancila este "mita pe fata". "Nu trebuie sa ne mai…

- Liderii PSD au decis luni sa amane Congresul PSD pentru prezidențiabil in urma crimelor din Caracal, la solicitarea Vioricai Dancila, spun surse din partid.Congresul PSD fixat inițial sa aiba loc pe 3 august va avea loc pe 24 august, au decis social-democrații in CEX. Congresul este…

- Liderii PSD s-au reunit, luni seara, in sedinta Comitetului Executiv. La sosire, Viorica Dancila nu a facut declaratii. In fata sediului partidului din Baneasa, unde are loc sedinta, se afla cativa protestatari care au un banner negru pe care scrie: „Voi le-ati ucis!”La sosirea Vioricai Dancila,…