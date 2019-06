Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți locuitori de pe o strada din Suceava se plang de faptul ca sunt blocați in propriile curți, dupa ce strada pe care stau a fost inalțata in timpul lucrarilor de reabilitare. Viceprimarul orașului susține ca vor fi facute trepte, astfel incat oamenii sa poata intra in curți potrivit news.roPotrivit…

- Mai multe familii care locuiesc pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Suceava s-au trezit ca nu mai pot sa iasa din locuinte dupa modernizarea arterei. Ca sa stabilizeze strada, constructorii au realizat un zid de sprijin inalt, pe alocuri, si de 1,5 metri. Ca sa iasa din case, riveranii si-au improvizat…

- Cantitatile mari de precipitatii revarsate marti noapte, cand Suceava s-a aflat sub incidenta codului galben de ploi, au dus la inundarea unor strazi din municipiul resedinta de judet.O astfel de situatie, in care sistemul de canalizare nu a facut fata puhoiului de apa revarsata din cer, care s-a ...

- Etapa naționala a Olimpiadei de Limba Rusa Moderna s-a desfașurat in perioada 19-23 aprilie, la Braila. Lotul olimpic al județului Suceava a fost format din șase elevi, dintre aceștia, patru intorcandu-se cu premii și mențiuni acordate de Ministerul Educației Naționale.Premiul III a fost adjudecat ...

- Mai mulți suceveni au gasit bancnote de 200 de lei pe strazile din jurul Colegiului Național ”Petru Rareș” din Suceava. In timp ce unii au mers la poliție sa le predea, alții le-au pastrat. Oamenii legii au luat in calcul toate variantele, inclusiv ca banii sa fi fost pierduți de cineva sau sa fie doar...…

- Cinci jandarmi suceveni au fost inaintati in grad inaintea expirarii stagiului minim, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane, marcata ca in fiecare an pe 3 aprilie.Dupa prezentarea de catre prefectul de Suceava, Mirela-Elena Adomnicai, a mesajului ministrului Afacerilor Interne adresat jandarmilor ...