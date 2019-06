Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare luata joi de conducerea PSD Buzau. In cadrul Conferinței Județene Extraordinare a organizației, s-a aprobat excluderea din partid a actualului viceprimar al municipiului Rm. Sarat, Ștefan Torcarescu, dar și a altor membri ai filialei ramnicene. ceștia sunt acuzați de conducerea…

- "Urmaresc cu grija ceea ce se intampla in jurul UDMR Targu Mures. Pentru noi a devenit limpede ca in cadrul organizatiei locale exista tensiuni pe care trebuie sa le rezolvam rapid, eficient si cu rezultate. Trebuie sa facem si vom face ordine in organizatie! Importanta Targu Muresului este dincolo…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a reprosat public conducerii organizatiei Targu Mures a Uniunii ca nu a trecut in opozitie in cadrul Consiliului Local al municipiului atunci cand i s-a cerut, votand hotarari favorabile conducerii orasului, in timp ce liderul UDMR Targu Mures, deputatul Vass Levente,…

- Aflat in stare de judecata din luna mai 2019, procesul finanțarii ilegale a FC Ceahlaul cu aproape 5,5 milioane de lei, a fost amanat din nou astazi, 18 iunie. Pe motiv ca avocatul Mihaelei Ignatovici Lazar este in concediu de odihna, iar aparatorii celorlalți inculpați au și ei concedii programate…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Conducerea centrala a PSD stabilește, luni, condițiile și criteriile de organizare a Congresului din 29 iunie pentru modificarea statutului partidului, alegerea noii conduceri și o discuție referitoare la candidatul la prezidențiale.Surse din partid au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca in CEX-ul de…

- Navrom Delta a transportat peste 3,1 milioane de calatori si 65.000 de tone de marfuri generale si bunuri de stricta necesitate in localitatile din Delta, se arata intr-un comunicat facut public vineri de Consiliul Judetean (CJ) Tulcea, dupa un eveniment in timpul caruia s-au aniversat 20 de ani…

- Sute de membri si simpatizanti ALDE au participat, astazi, la o intalnire cu conducerea partidului, in frunte cu presedintele Calin Popescu Tariceanu, precum si cu unii dintre candidatii aliantei la alegerile europarlamentare de duminica. Cea mai numeroasa delegatie, formata din 131 de persoane, a venit…