Sucevean arestat preventiv pentru contrabanda cu tigari, la Moldova Noua

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au desfasurat in zona de responsabilitate, in ultimele 24 de ore, mai multe acțiuni in vederea combaterii contrabandei cu tigari, in urma carora au descoperit si confiscat cantitatea de 13.500 pachete țigari, in valoare de aproximativ 150.000…

- Polițiștii de la Secției 2 din Cluj-Napoca, au prezentat judecatorului pentru drepturi și libertați un barbat de 50 de ani, cu propunerea de arestare preventiva. Barbatul, domiciliat in comuna Arbore, județul Suceava este cercetat de polițiști sub aspectul comiterii a doua infracțiuni de furt calificat,…

- Barbat de 50 de ani, din comuna Arbore, județul Suceava, arestat pentru 30 de zile, dupa comiterea a doua furturi din buzunare. La data de 01 aprilie, polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca, au prezentat judecatorului pentru drepturi și libertați un barbat de 50 de ani, cu propunerea de arestare…

- Politistii de frontiera au descoperit in masina unui barbat, ascunse in locuri special amenajate, peste 2.400 de pachete de tigari de contrabanda. Acum, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul a fost prins in Caras-Severin, in apropiere de Moldova Noua. In urma cercetarilor, politistii…

- O grupare specializata in contrabanda cu tigari a fost destructurata in urma unor perchezitii derulate de politisti in judetele Galati si Braila, fiind ridicate 22.000 de tigarete de contrabanda, 20.000 de lei, 750 de euro, doua autoturisme si 79 de telefoane mobile, in acest caz trei persoane fiind…

- Ieri, polițiștii au confiscat 68 de kilograme de pește din specia caras pe care un barbat de 48 de ani din Suceava intenționa sa le comercializeze fara acte pe raza orașului. De asemenea, barbatul a fost sancționat contravențional. Tot ieri, polițiștii au constatat impreuna cu specialiști ai Direcției…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, originar din Suceava, si-a omor sotia si cei doi copii, la Brasov. Individul, Florin Mircea Buliga, s-a prezentat la sediul IPJ Brasov si a declarat ca si-a omorat sotia si copiii.Primele cercetari la fata locului au confirmat cele declarate de suspect. Politistii ...

- Accident grav in jurul pranzului in judetul Iasi. O cisterna care transporta kerosen a intrat in coliziune cu un autovehicul. O persoana a ramas incarcerata, potrivit anamariavasile.com.Accidentul a avut loc in Schitu Duca.La fata locului au venit mai multe echipaje medicale, echipaje de pompieri si…

- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat la controlul de frontiera, un barbat care conducea un autoturism marca Audi A5, semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile austriece. “In data de 22.03.2018, ora 14.40 , la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, jud. Timis, au desfasurat o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in urma careia au depistat sapte cetateni din Kosovo, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia. Cele sapte persoane au fost preluate de…

- Politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Foltesti au depistat in trafic, intr-un autoturism, patru tineri din judetul Iasi care detineau si consumasera droguri de risc. In data de 20 martie a.c., in jurul orei 23.50, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de…

- Perchezițiile s-au desfașurat miercuri dimineața in Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș sunt cei care au descins in casele suspecților. Oamenii legii spun ca cei vizați de ancheta ar fi vandut țigari de contrabanda in localitatea…

- Polițiștii de frontiera botosaneni din cadrul I.T.P.F. Iasi au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, desfașurate la frontiera de est, 362.800 țigarete, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 20 martie a.c., politistii…

- In cursul nopții de 17/18 martie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe DJ 106 E, pe raza localitatii Dobra, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 62 de ani, din comuna Sugag. In autoturism se mai aflau 3 persoane,…

- In cadrul unei actiuni pentru combaterea migratiei ilegale desfasurate la sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera bihoreni au depistat doi cetateni din Serbia si Kosovo care au incercat sa iasa ilegal din tara. In data de 18.03.2018, in jurul orei 18.15, in cadrul unei actiuni specifice…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au confiscat, in ultimele 48 de ore, aproximativ 5.900 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 69.000 lei. Un sucevean este cercetat pentru savarsirea infracțiunilor de contrabanda și conducerea unui vehicul…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, acuzat ca ar fi omorat-o pe mama concubinei sale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Agerpres, crima s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan,…

- Un sucevean in varsta de 35 de ani, Petrica Mandrila, zis „Polonic”, din Broșteni, arestat preventiv pentru viol și multiplu recidivist, a recurs la un gest de automutilare, taindu-se cu o lama de ras la organele genitale. S-a intamplat marți, zi in care individul a fost transferat din arestul ...

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- La data de 08 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au retinut un barbat de 34 de ani, din Bacau, banuit de comiterea infractiunii de inselaciune. Din investigatiile efectuate, politistii au stabilit ca, barbatul de 34 de ani a indus in eroare o persoana vatamata din judetul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au confiscat peste 1.500 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, gasite ascunse in diferite locuri intr-un autoturism marca Renault, condus de un cetatean sarb.

- Politistii de frontiera botosaneni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Dorohoi, intr-un dosar de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Valea Vișeului - I.T.P.F. Sighetu Marmației, pe timpul executarii unei misiuni specifice, au descoperit, ieri, 23 februarie a.c., 9 colete care conțineau țigari de proveniența ucraineana. Baxurile au fost transportate la sediul sectorului, unde in urma…

- A comis infracțiunea de contrabanda, iar polițiștii suceveni nu l-au iertat. Este vorba despre un tanar bistrițean prins in flagrant de polițiștii suceveni, iar acum se afla in arest - informeaza newsbucovina.ro

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti au depistat doi cetateni romani, care comercializau 1.327 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, fara documente legale.

- O drona artizanala utilizata la transportul tigarilor de contrabanda a fost descoperita, luni seara, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul Poliției de Frontiera Socol, din județul Caraș-Severin, au avut parte de o adevarata surpriza aseara, cand, in jurul orei 20.30, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte o persoana care venea, pe jos, dinspre Serbia, cu doua bagaje in spate.…

- Polițiștii din județene Giurgiu, Suceava și Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict și 13 percheziții domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, ar fi achiziționat și comercializat țigari provenite din contrabanda. Mașinile in care au fost gasite țigarile…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana și au depistat un cetațean ucrainean, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și trecere ilegala…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Serviciul Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat trei cetateni romani care transportau cantitatea de 10.000 pachete…

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Azi, 29 ianuarie 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2017, activitate la care au participat inspectorul general al Politiei de Frontiera…

- Trei persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, in urma perchezitiei fiind confiscata cantitatea de aproximativ 5.550 pachete de tigari. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au efectuat o perchezitie domiciliara, la…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, ascunse intr-un automarfar, peste 10.000 de pachete cu tigari, pentru care conducatorul auto nu detinea nici un document de provenienta. Sambata, 27 ianuarie , in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in vama Siret si la frontiera verde peste 13.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in…

- Politistii de frontiera au depistat 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița, au…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Un tir a intrat direct intr-un copac! Evenimentul rutier s-a petrecut sambata dimineata, in localitatea Sacu, situata in judetul Caras-Severin, la limita cu judetul Timis. Potrivit primelor informatii, autotrenul a iesit in decor pe o portiune unde soseaua este dreapta… Desi cabina a suferit avarii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 11.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 137.400 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. La data de 12 ianuarie, in jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 17.15, politistii Postului de Politie Abrud l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Reghin, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, pe raza localitatii Roșia Montana, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Barbatul de 39 de ani din localitatea buzoiana Bozioru este acuzat de santaj si rele tratamente aplicate minorului, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa dupa ce medicii psihiatri au descoperit ca barbatul si-a maltratat copilul cu buna stiinta, avand discernamant.…

- Un tanar a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Braniștea, la volanul unui autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cursul zilei de ieri, 4 ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un tanar, de 26…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…

