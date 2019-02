Victimele avalansei din Calimani au incalcat in mod repetat avertizarile si legislatia in momentul in care au intrat in Parcul National pentru a practica snowmobil extem, a declarat, pentru AGERPRES, luni, seful Biroului Salvamont din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Voicu Raia. El a spus ca din observarile din teren ''s-au mai jucat'' in zona si anul trecut. ''Au fost cinci, in jur de ora 4 pm s-au despartit. Doi au plecat spre statia meteo Rachitis si trei au ramas sa mai faca o tura si tura asta le-a fost fatala. Au urcat inapoi la Vf. Pietrosu, Coada Pietrosului…